Fabelwesen zu bestaunen Im Pulsnitzer Stadtmuseum ist jetzt eine interessante Ausstellung zu sehen.

Arbeiten von Magdalena Stapinska und Bart Lefebure sind im Pulsnitzer Stadtmuseum zu sehen. © Matthias Schumann

Im Pulsnitzer Stadtmuseum ist jetzt eine interessante Ausstellung zu sehen. Ihr Titel lautet „Neue Bilder in alten Räumen“. Sie zeigt Arbeiten der Bretnigerin Magdalena Stapinska, die surrealistische Makromalerei sind, sowie von Bart Lefebure aus Großröhrsdorf, der vom Comic beeinflusste Zeichnungen geschaffen hat. Das Interesse schon am Eröffnungstag während des Pulsnitzer Stadtfestes war ordentlich. Für die Jüngsten freilich war die große Skulptur eines Fabelwesens mitten im Raum besonders anziehend, wie man sehen kann. Die Offerte ist bis 15. Oktober von Dienstag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

