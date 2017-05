Fa. Thieme stellt auf dem Flugplatz Dresden aus

Ein Luftbild vom Gewerbegebiet in Großröhrsdorf. Hier hat die Firma E. Richard Thieme ihren Sitz. © Uwe Soeder

Seit der Gründung der Firma E. Richard Thieme vor 106 Jahren hat sich das mittelständische Unternehmen auf die Konfektionierung von technischen Textilprodukten und Bekleidung spezialisiert. Damit werden etwa 50 Arbeitsplätze in Großröhrsdorf und Pulsnitz gesichert. Durch die Mitgliedschaft im Netzwerk Saxony Light Aviation Systems mit Sitz auf dem Verkehrslandeplatz Kamenz wird nun auch das Geschäftsfeld der Luftfahrttextilien erschlossen.

Ein erstes Produkt sind Schutzhüllen für Rotorblätter kleiner Flugzeuge aus modernsten technischen Materialien. Gleichzeitig wasserabweisend, atmungsaktiv und wärmend muss eine Schutzhülle für die sehr sensiblen Luftschrauben sein. Genau dieser Herausforderung stellt sich die Firma Thieme. Weitere innovative Ideen und neue Artikel sind bereits in Planung. So präsentiert man sich seit dem 1. Mai auch auf dem Flughafen Dresden mit einer ständigen Ausstellung. Mit Hilfe dieser kleinen Offerte will das Unternehmen Thieme die Aufmerksamkeit auf ihre Möglichkeiten und Qualität für die Einsatzgebiete Industrie, Feuerwehr, Marine und eben auch Luftfahrt lenken. Die Vernetzung der Region Kamenz mit dem Großraum Dresden komme gut voran, heißt es. (SZ)

Infos unter www.thieme-textilien.de

