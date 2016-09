EZB warnt vor Strafzins für Kleinsparer Notenbankchef Mario Draghi bittet um Geduld und rührt den Leitzins nicht an.

Entgegen den Erwartungen verlängert die Europäische Zentralbank (EZB) die Frist für ihr Anleihe-Kaufprogramm vorerst nicht. Der Rat der EZB entschied am Donnerstag, dass es aus heutiger Sicht Ende März 2017 auslaufen soll. EZB-Präsident Mario Draghi behielt sich notfalls aber eine Verlängerung vor. Volkswirte wie etwa Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), erwarten die Verlängerung des Programms jetzt im Dezember.

Den Leitzins beließ der Rat bei null, auch der Einlagezins, zu dem Banken bei der EZB Geld parken, bleibt bei minus 0,4 Prozent. Draghi gab sich am Donnerstag überzeugt, dass die Geldpolitik der EZB wirkt und die Kreditvergabe weiter anzieht. „Wir müssen geduldig sein“, sagte der Italiener nach der Ratssitzung aber auch. Die Frage, ob auch Kleinsparer mit Strafzinsen rechnen müssen, beantwortete Draghi am Donnerstag nicht. Indirekt warnte er aber vor einem solchen Schritt.

Verbraucher und Sparer dürfen nach Auffassung des EZB-Präsidenten nicht belastet werden. Sie seien schließlich mit ihrer regen Konsumnachfrage derzeit die Stütze der allmählichen Wirtschaftserholung – anders als früher, als dafür der Export verantwortlich gewesen sei.

Mit der Entscheidung bleibt es vorerst bis März 2017 bei monatlichen Käufen von Staatsanleihen der Euro-Staaten und von Unternehmensanleihen im Volumen von 80 Milliarden Euro. Bislang hat die EZB seit März vergangenen Jahres Anleihen im Volumen von insgesamt mehr als 1,2 Billionen Euro gekauft. Damit, wie auch mit dem Strafzins für Banken, will die EZB die Kreditvergabe ankurbeln, für mehr Investitionen sorgen und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze bewirken.

Obwohl der EZB-Rat nach Angaben von Draghi einstimmig beschloss, nichts zu beschließen, stellte der EZB-Präsident klar, dass der Leitzins und der Einlagezins noch längere Zeit auf diesem Niveau verharren werden. Der Grund dafür: Die Notenbank erwartet erst allmählich ein Anziehen der Inflation auf das von ihr angestrebte Niveau von knapp unter zwei Prozent. 2016 rechnet sie in der Euro-Zone mit einer Inflationsrate von 0,2 Prozent. Im nächsten Jahr soll sie auf 1,2 Prozent steigen, 2018 auf 1,6 Prozent.

Draghi betonte einmal mehr, dass der Leitzins von null Prozent, der negative Einlagezins und die Anleihekäufe Wirkungen zeigten. Im Juli habe die Kreditvergabe an Unternehmen um 1,7 Prozent zugelegt. Draghi widersprach auch Hinweisen, dass der negative Einlagezins zu einer verstärkten Bargeld-Haltung führe. Wenn, dann sind das in seinen Augen Einzelfälle. Über den möglichen Kauf von Aktien oder auch über Helikoptergeld, mit dem die EZB Unternehmen und Verbraucher direkt mit Geld versorgen könnte, habe man am Donnerstag im Rat nicht gesprochen. Allerdings sind die Experten in der EZB beauftragt, weitere Optionen für außergewöhnliche Maßnahmen in der Geldpolitik zu prüfen.

Wegen der großzügigen Geldpolitik hat die Euro-Zone nach Ansicht des EZB-Präsidenten in jüngster Zeit auch Schocks viel besser verdaut als in der Vergangenheit, etwa die Entscheidung der Briten für den Brexit. Die Euro-Staaten forderte der Italiener einmal mehr zu Strukturreformen auf, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die Produktivität zu erhöhen und ein generell besseres Umfeld für Investitionen und Geschäfte zu schaffen. Angesichts der guten Haushaltslage gibt es nach Ansicht von Draghi auch in Deutschland Spielraum für mehr öffentliche Investitionen.

zur Startseite