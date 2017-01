Sportlerumfrage 2017 Exzellente Allrounderin Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Löbau-Zittau 2017 nominiert in der Kategorie Frauen: Susann Arndt, Skilanglauf/MTB, PSV Zittau

Susann Arndt © thomas eichler

Susann Arndt liebt die sportliche Vielseitigkeit. Ihre Palette reicht von Skilang- und Crossläufen über Mountainbikerennen bis zu Inliner-Wettkämpfen. Seit 25 Jahren gehört sie zu den erfolgreichsten Skilangläuferinnen beim PSV Zittau und glänzte bei den Sachsenmeisterschaften 2016 in Oberwiesenthal als dreifache Titelträgerin über fünf Kilometer in der freien und über 15 km in der klassischen Technik sowie mit der 3 x 5 km-Staffel ihres Vereins.

Zu den Höhepunkten 2016 gehörte der Start bei der MTB Salzkammergut-Trophy in Bad Goisern. Die 33-jährige Waltersdorferin belegte über 76 km/2 446 Höhenmeter von 65 Teilnehmerinnen aus zehn Ländern den siebten Platz. Auf dem Jahresprogramm standen auch die Wettkampfserie der Zittauer Gebirgsrangliste (1. Platz), der MTB Malevil-Cup (65 km/3. Platz), der Oberlausitzer MTB-Marathon (40 km/1. Platz), der Zittauer Gebirgslauf (17 km/2. Platz), die O-See Challenge (Team/2. Platz), das MTB-Rennen „Rund um die Forstenschanze“ (20 km/1. Platz).

