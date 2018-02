Extremsportler läuft von Dresden nach Görlitz Der gebürtige Görlitzer Hartmut Kohn möchte Freunden seine alte Heimat zeigen, aber auch für den Europamarathon werben.

Laufen ist seine Leidenschaft – Kochen sein Beruf: Hartmut Kohn im Dresdner Kahnaletto mit Unterlagen, die die Suche nach seinem vermissten Onkel dokumentieren. © Chr. Juppe

Görlitz. Er läuft wieder. Eigentlich läuft Hartmut Kohn ja immer. Aber so viele Kilometer am Stück dann doch nicht alle Tage. 185,2 Kilometer will der Koch aus Dresden diesen Freitag, Sonnabend und Sonntag zurücklegen. Von Dresden, wo er seit vielen Jahren lebt, bis Görlitz, wo er geboren wurde, soll gelaufen werden. Nun trennen Görlitz und Dresden keine 185 Kilometer, sondern Luftlinie um die 80. Die weiteren 100 Kilometer kommen durch Umwege zustande, könnte man sagen.

So wird die dritte und mit 67 Kilometern zugleich längste Etappe Kohn am Sonntag rund um Görlitz und auch kurz durch Zgorzelec führen. „Wir laufen einen großen Teil der traditionellen Marathonstrecke des Europamarathons“, sagt Kohn, der am Freitag auch gleichzeitg seinen 49. Geburtstag feiert. Mit wir meint er sich und seine Lauffreunde. Denn den extremen Lauf bestreitet er nicht allein. Wer wollte, konnte sich für einen Teil der Strecke als Begleiterläufer anmelden. Das hat unter anderem die Görlitzer Erfolgsläuferin Franziska Kranich getan, die Hartmut Kohn auf den Etappen Bautzen-Görlitz und Rund-um-Görlitz begleiten wird. Dass diese beiden Sportler zusammen laufen, kommt dem Anliegen des Ultralaufes von Hartmut Kohn sehr entgegen: Er will eine Brücke bauen von der Dresdener zur Görlitzer Laufsportszene und gleichzeitig Werbung für den Europamarathon machen. „Görlitz ist nach wie vor meine Heimat und deshalb möchte ich etwas für die Stadt tun“, sagt Kohn. „Vor allem jetzt, wo es die Probleme bei Siemens und Bombardier gibt, möchte ich helfen, Görlitz in positives Licht zu rücken.“ Dafür hat er auch die Oberbürgermeister von Görlitz und Zgorzelec als Schirmherren gewinnen können.

Trotzdem ist es Kohns rein privater Lauf, selbst organisiert und selbst finanziert, wenn auch mit Hilfe von Sponsoren. Für Kohn und seine Begleitläufer werden keine Straßen extra gesperrt oder sonstwelche Umstände betrieben. Er ist für alles allein verantwortlich. Erfahrung hat der Sportler, der auf dem Dresdner Kahnaletto als Koch arbeitet, mit solchen Dingen aber zur Genüge. Ob von Dresden nach Hof, von Dresden nach Berlin oder nach Prag – Kohn hat alles schon geschafft. Nach Görlitz führte ihn schon 2012 ein Ultralauf.

Dabei ist es ihm immer wichtig, mit seinen Läufen auf soziale Dinge aufmerksam zu machen. Eines seiner wichtigsten persönlichen Ziele ist es seit Jahren, das Schicksal seines im Zweiten Weltkrieges in Litauen verschollenen Onkels Werner zu klären. Die Berichterstattung über seine extremen Läufe haben auch geholfen, dieses Thema bekannt zu machen. Einige Hinweise und Spuren gab es, bislang aber noch keine entscheidenden.

Diesmal ist es Hartmut Kohn Herzensangelegenheit, mit seinem Lauf Spenden für die DRK-Rettungshundestaffel in Dresden zu sammeln. Die brauche dringend ein neues Transportfahrzeug für die Hunde.

Genaue Uhrzeiten und Streckenführung des Ultralaufes unter: www.hartmut-kohn.de

