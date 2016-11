Extremismus-Studium für Polizisten Die Polizeihochschule richtet eine Professur ein. 18 Bewerbungen liegen vor. Das Innenministerium muss jetzt entscheiden.

Die Ausbildung der Polizeischüler in Rothenburg soll um eine Professur für gesellschaftspolitische Bildung erweitert werden. Wer diesen Lehrstuhl innehat, ist aber noch nicht entschieden. Foto: André Schulze

Die Hausaufgaben sind gemacht an der Hochschule der Sächsischen Polizei. Nun liegt es am sächsischen Innenministerium, diese umzusetzen. Denn die Ausbildung von Sachsens Polizisten soll um eine neue Professur erweitert werden: eine für gesellschaftspolitische Bildung. Nur wer sie machen soll, das ist in Dresden noch nicht entschieden. Hochschul-Fachbereichsleiter Professor Anton Sterbling erklärt die Notwendigkeit mit den „gestiegenen Anforderungen der interkulturellen Kompetenz“, die auch vor der Polizei nicht haltmachen.

Dabei geht es nicht nur um Flüchtlinge und Asylbewerber. Durch die Globalisierung wird Sachsen immer internationaler, was sich auch auf den Straßen an Fahrzeugen unterschiedlichster Herkunftsländer zeigt. Dafür sollen die Polizisten in Rothenburg fit gemacht werden. Professor Sterbling nennt das eine Facette. Eine weitere ist der Extremismus in all seinen Formen in Deutschland. Auch dafür muss die Polizei besser ausgebildet sein. Dass das noch nicht in allen Belangen der Fall ist, haben die Ereignisse in Dresden am und um den 3. Oktober deutlich gemacht.

Den Bedarf gibt es seit Jahren

Mit dieser Professur sollen zudem die empirischen polizeilichen Forschungen erweitert werden. Zum Beispiel zur subjektiven Sicherheit sowie der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung. Professor Sterbling spricht von Methodenkompetenz, die den Polizeischülern zu vermitteln ist. Dafür war bisher kein Personal zu haben. „Obwohl es den Bedarf schon seit Jahren gibt und wir eine Stelle eingefordert haben“, sagt der Fachbereichsleiter. Denn die Polizeischule hatte in den 1990er Jahren bereits eine solche Professur. Diese hatte der Görlitzer Wolfgang Geierhos inne. Aber nach seinem Ausscheiden 1995 blieb sie unbesetzt – fast 20 Jahre lang.

Umso mehr war der Professor„angenehm überrascht“, dass das sächsische Kabinett dieses Jahr den Vorschlag einer Professur an der Polizeihochschule Rothenburg auf den Weg brachte. Dann ging alles sehr schnell. Im Mai wurde eine Berufungskommission unter Professor Sterbling eingesetzt. Diese nahm die Stellenausschreibung vor, prüfte die Bewerber, organisierte Probevorlesungen und verfasste den Berufungsvorschlag. Fachbereichsrat und Senat der Fachhochschule stimmten dem im Oktober einstimmig zu und reichten ihn an das Staatsministerium des Inneren weiter. Und dort liegt das Papier nun.

Die Rothenburger wollten eigentlich in diesem Herbst mit der Professur starten, aber die Auswahl steht noch aus. Pressereferentin Patricia Vernhold teilt auf Nachfrage der SZ mit: „Die Einstellung ist in Abhängigkeit vom durchzuführenden Berufungsverfahren zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgesehen.“ Wann dieser aber ist, lässt das Innenministerium offen. Schließlich ist die Auswahl groß, bestätigt Anton Sterbling. „Wir hatten 18 Bewerber, die am besten geeigneten setzten wir auf die Vorschlagsliste, die dem Ministerium vorliegt.“ Was der Fachbereichsleiter voraussagen kann ist, dass diese Stelle ein Mann bekommt. Denn die beiden vorgeschlagenen Frauen haben inzwischen abgesagt, weil sie wahrscheinlich woanders ihre Stellen bekommen haben.

Das ist ein Problem, mit dem die Rothenburger Einrichtung seit Anbeginn zu kämpfen hat – ihre Lage. „Nicht für jeden ist der Standort attraktiv genug. Wir merken das an der dünnen Personaldecke“, erklärt Professor Sterbling. Hinzu kommt, dass für die polizeilichen Lehrgebiete sowie Rechtswissenschaften ausgebildete Fachleute gebraucht werden. Sie zu finden und nach Rothenburg zu locken ist weitaus schwieriger, als beispielsweise bei Dolmetschern, die Fremdsprachen unterrichten.

Für das Rektorat der Hochschule ist daraus inzwischen ein Spagat geworden, denn die Zahl der Polizeischüler ist weiter im Steigen. Studieren gegenwärtig 150 Männer und Frauen in Rothenburg, so werden es im nächsten Jahr 170 sein und 2018 wird die 200er Marke erreicht. Das heißt, so Professor Sterbling, dass auch die Anzahl der Lehrkräfte mitwachsen muss.

