Extrem bei jedem Wetter Mattes Brähmig vertritt Deutschland bei einer besonderen Weltmeisterschaft. Kälteempfindlich darf er dafür nicht sein.

Mit Schwung nach Kanada: Mattes Brähmig vertritt Deutschland als einziger Sachse bei der Weltmeisterschaft der Extremhindernisläufer. © Sven Ellger

Es regnet den ganzen Tag. Fein sprüht der Regen, Wasserkristalle wirbeln auf, bedecken alles mit einem nassen Film. Mattes Brähmig rümpft die Nase. Ja, auch der 31-Jährige gehört zum Typ Schönwettersportler – zumindest trainiert er lieber, wenn es trocken ist. Doch aussuchen kann er sich das nicht. Seine Sportart verbietet den Hang zur Aktivität nur bei lauer Brise und hellem Sonnenschein.

Mattes Brähmigs Sport nennt sich Obstacle Course Racing. Bei dem Extremhindernislauf geht es durch Wälder und Gewässer. Mal muss er schwimmen, mal tauchen, mal über Hindernisse springen und Wände hochklettern, mal mit den Armen hangeln oder unter niedrigen Barrieren hindurchrobben. Durch Erde, Matsch, Schlamm, Dreck, Schotter, Wasser. Das bisschen Regen beim Training stört ihn deshalb schon lange nicht mehr.

Vor wenigen Jahren hat Mattes Brähmig das erste Mal über den Sport gelesen. Ein Sportfreak ist er damals noch nicht gewesen. In der Jugend hat er lange Fußball gespielt. „Ich hatte einfach Lust, das einmal auszuprobieren“, sagt er. Leicht ist das nicht. Obstacle Course Racing ist noch wenig bekannt in Deutschland. Nur um die zehn Vereine bieten die Sportart überhaupt an. Im Brooks Getting Tough Team von Mattes Brähmig gibt es 80 Mitglieder. Sie kommen aus ganz Deutschland. Jeder Vierte ist professionell dabei und nimmt regelmäßig an Wettkämpfen teil.

In anderen Ländern sieht das anders aus. In den USA können Sportler der Szene teils schon vom Sponsorengeld leben. Auch in den Niederlanden und Tschechien sind die Extremhindernisläufer weiter. Um die 100 Sportler gehören zur Weltspitze, fünf davon kommen aus Deutschland. Mattes Brähmig zählt sich nicht zur Spitze. „Ich bin eher der B-Kader.“ Zur Weltmeisterschaft hat er sich dennoch qualifiziert. Die findet in diesem Jahr im kanadischen Toronto statt. Dorthin reist auch Mattes Brähmig in dieser Woche. Als einer von 20 Deutschen hat er sich qualifiziert. Der Dresdner ist der Einzige, der aus Sachsen zur WM fährt. Die Kosten dafür übernimmt er selbst.

Doch was reizt an einer Sportart, die viele beim ersten Hören als Spinnerei und Wahnsinn abtun? Auch Mattes Brähmig kennt diese Reaktionen. „Ich habe auch erst gedacht, die sind doch völlig blöd“, sagt er. Nach dem ersten Versuch, einem Acht-Kilometer-Lauf in Hamburg im Sommer 2012 hatte er die Sache schon abgehakt. Damals ging es bei 35 Grad über die Hindernisse. „Ich dachte mir, nie wieder.“ Doch dann kam der zweite Versuch. 24 Kilometer im März 2013. Da hat es ihn gepackt. Seitdem ist er dem Sport verfallen.

Konkurrenten helfen sich

„Es ist das Gemeinschaftsgefühl auf der Strecke“, sagt der Dresdner. Sportler, die sich vorher nicht kennen, helfen sich über Hindernisse, spornen sich an. Der eine kann länger rennen, der andere besser klettern. Am Ende sind alle Sportler eine Schicksalsgemeinschaft, die den Wettkampf schaffen wollen. Auch, wenn nur einer gewinnen kann.

Die Fitness für seinen Sport bekommt Mattes Brähmig beim regelmäßigen Training. Dreimal in der Woche läuft er bis zu 25 Kilometer. Dazu kommen zwei Einheiten Krafttraining. 150 Kilometer pro Monat kommen so zusammen. Oberkörperkraft, Balance, Muskeln – der Dresdner schätzt die Herausforderung für den ganzen Körper. Seine Größe von 1,90 Metern ist dabei nur teilweise hilfreich. Dann, wenn er springen und klettern muss. Doch beim Robben unter Hindernissen hindurch wäre Mattes Brähmig gern kleiner. Seine Knie sind aufgeschürft – die Folge vom letzten Wettkampf vor der WM. Meist ist er in der Dresdner Heide oder dem Schönfelder Hochland unterwegs. Da geht es auch mal eine Anhöhe hoch. Das perfekte Umfeld für sein Training.

Mit dem muss auch sein persönliches Umfeld leben. „Meine Freundin hat mich so kennengelernt“, sagt er. Bei Wettkämpfen feuert sie ihn an, mitmachen will sie aber lieber nicht. Obwohl in der Obstacle-Course-Racing-Szene die Hälfte aller Sportler weiblich ist. Bei den Kollegen im Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik hat es zunächst ebenfalls Erstaunen und Unverständnis gegeben. Dort ist Mattes Brähmig für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mittlerweile haben die Ersten aber schon nachgefragt, ob sie nicht auch einmal mittrainieren können.

Bei zwei der drei Läufe bei der Weltmeisterschaft will Mattes Brähmig antreten. Ob ein Sieg dabei herauskommt? „Wohl nicht“, sagt er. Der Sportler bleibt realistisch. Er freut sich auf die Herausforderung und die Sportler aus den anderen Ländern, auf Austausch und ein wenig Werbung für die Sportart. Und auf gutes Wetter. Ohne Regen.

