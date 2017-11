Extrawurst für China Selbst für Hersteller von Schmierstoff ist der Einstieg im Reich der Mitte schwer. Elaskon hat es geschafft.

Tobias Schwald ist als Chef obenauf. Zwar versorgt Elaskon die 28 Trommler der Dresdner Percussion-Gruppe „Blechlawine“ immer mal wieder mit Metallfässern als Arbeitsgerät – doch die Unternehmensnachfolge selbst läuft nahezu geräuschlos. © Robert Michael

Ausgerechnet bei Tobias Schwalds Solo-Premiere vor der Presse geht es um die Wurst. Doch der 33-jährige Geschäftsführer des Dresdner Schmierstoffherstellers Elaskon meistert die Präsentation souverän. Während Karl Schwald, sein Vater und Seniorchef, mit Ehefrau Ute auf „Malle“ den Sommer verlängert, erklärt sein Ältester den Journalisten, wie man mit einer Würstelmaschine aus dem Second Hand, einem angeheuerten Fleischer, einem patentierten Rostschutzmittel und ganz viel Ausdauer den chinesischen Markt erobert. Der Einstieg war aufwendiger als gedacht. Schon 2013, das Jahr in dem Karl zu „Sachsens Unternehmer des Jahres“ gekürt wurde, hatte es Pläne gegeben, dort zu produzieren: „vor Ort zugekaufte Rohstoffe plus ein vorgemischtes Paket aus Dresden“. Doch das erledigte sich aus Sorge um die Qualität und den Verlust von Rezepturen.

Das Führungstrio – neben Sohn und Vater auch dessen Bruder Richard – wollte sich vor Ort ablösen, damit das erhoffte Geschäft mit Chinas 160 Drahtseilereien in Gang kommt. Nun tun es Vertriebstochter und Verkaufsbüro in Schanghai und zwei Zwischenlager. Und am Ende ist es vor allem Tobias’ Beritt, der nach eigenem Bekunden „bestimmt schon 25-, 30-mal drüben war“.

Wenn nicht er, dann düst Gebietsverkaufsleiter Haifeng Han gen Osten. Der 38-Jährige aus der Nähe von Peking lebt seit 2001 mit Frau und Kindern in Deutschland. Er kam 2014 vom Spanplattenhersteller Kronospan zu Elaskon. Dort beackert er den Markt seiner Heimat. „Wir hatten nicht nur einen Ansprechpartner“, beschreibt Han süffisant nur ein Problem. Außer staatlichen Restriktionen und Bürokratie habe es auch organisatorische Klippen gegeben.

Fette Jahre zurück 1 von 3 weiter In der DDR vor allem Trabi-Besitzern wegen seines Rostschutzmittels K 60 ML bekannt, ist Elaskon (Kürzel für „elastisch konservieren“) heute Marktführer bei Seilschmierstoffen. 1972 wurde die Firma mit 70 Leuten komplett verstaatlicht – Geburtsstunde des VEB Elaskon, später Kombinat mit 16 Betrieben, 1 500 Mitarbeitern und 500 Millionen Ostmark Jahresumsatz. Ein Jahr nach der Wende wurde das Kombinat 1990 aufgelöst. Der Allgäuer Karl Schwald übernahm den Betrieb 1993.

Nun ist es geschafft. Auch wenn der Schmierstoffhersteller als Weltmarktführer schon seit 17 Jahren Drahtseilschmierstoffe nach China liefert, so sorgten doch seine Rostschutzmittel für den Durchbruch – maßgeblich für Dübel und Schrauben, mit denen Eisenbahnschienen auf Betonschwellen befestigt werden. Etwa die Hälfte der 500 Tonnen Jahresproduktion des gemeinsam mit der Deutschen Bahn entwickelten Konservierungsmittels landet dort: auch millionenfach als „Würstchen im Schäldarm“. Wie Leberwurst abgefüllt und aufs Gramm portioniert, wird die Verlegung von Schienen vereinfacht.

Vor der hemdsärmeligen, aber bahnbrechenden Erfindung mussten Gleisbauer jede Schraube mit der Paste einstreichen. Nun wird ein Würstel vor Schraube und Dübel in die Bohrung gesteckt. Schwalds haben den Schlauchbeutel zum Patent angemeldet. Das Fett darin muss nicht nur vor Rost schützen, sondern auch Belastungen durch Gewicht, Geschwindigkeit, Erschütterung und Temperaturschwankung standhalten: ob sibirische Kälte oder arabische Hitze – und auch auf Chinas Hochgeschwindigkeitstrassen, wo Züge mit bis zu 400 km/h entlangrauschen.

Das Geschäft brummt. „Die Bahn wird immer wichtiger – nicht nur in Deutschland und China“, sagt Tobias Schwald. „Wir müssen wohl eine zweite Würstelmaschine kaufen.“ Sein Vater Karl, einst Vorposten der Tankstellenkette Präg in Ostdeutschland, hatte Elaskon 1999 anteilig und später ganz übernommen und der DDR-Marke mit dem legendären Rostschutzmittel K 60 ML für Trabant & Co neue Perspektiven eröffnet: als Hersteller von Drahtseilschmierstoffen. Rote Tonnen mit patentiertem Inhalt stehen an der Seilbahn des Tafelbergs im südafrikanischen Kapstadt, am Mont Blanc in den Alpen, auf Ölbohrinseln vor Singapur, beim Instandhaltungskommando von Venedigs Brücken – in Summe Drahtseilakte in rund 60 Ländern. Weitere Standbeine sind Pflegeprodukte für Pkw, Lkw und Landmaschinen mit etwa 1 000 Pflegestationen in Mitteleuropa, Formen- und Trennmittel für den Bau. Zudem verkauft Elaskon für den US-Mineralölkonzern Exxon Mobil Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle sowie Schmierstoffe.

Binnen zehn Jahren hat sich die Belegschaft auf 84 mehr als verdreifacht. Nach 28 Millionen Euro Umsatz 2016 will Elaskon nun die 30-Millionen-Marke knacken. „Wir sind auf bestem Weg“, sagt Tobias Schwald. Karl ist derweil und immer öfter im Urlaub. Der 59-Jährige zieht sich langsam zurück und weiß bei seinem Sohn nicht nur das China-Geschäft in guten Händen.

Trotz ihres wachsenden Engagements in Fernost steht für die Chefs fest: „Produziert wird nur in Deutschland.“ Dresden und Elaskon Sachsen gehören zusammen, sagen sie – wie die Kürzel auf dem Kennzeichen von Karl Schwalds Dienst-Mercedes: DD-ES.

