Extrascharfer Humor in Hoyerswerda Entertainer Thomas Nicolai parodiert Herbert Grönemeyer, Klaus Kinski und noch viel mehr.

Achtung, Zwerchfellattacke: Wenn Entertainer Thomas Nicolai am Sonnabend, ab 20 Uhr, in der KulturFabrik (Bürgerzentrum Braugasse 1) seine extrascharfen Häppchen serviert, schwillt seinen Gästen garantiert der Bauch … vor Lachen. Mit seinem neuen feurig-spritzigen Best-of-Kulinarium „Mit alles! Extrascharf!“ bringt der Altmeister der gehobenen Cuisine, pardon, Comedy, wieder das Beste aus seinen Shows auf die Bühne – nachgewürzt, verfeinert und neu arrangiert.Seine Fans kennen und lieben Thomas Nicolai als den Mann der tausend Gesichter. Auch dieses Mal dürfen sie sich auf ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten freuen. Mit dabei ist - Waaas soll das?! - des Parodisten Lieblingsbarde Herbert Grönemeyer und - ebenfalls obligatorisch - Filmkulturerbe Klaus Kinski, nur echt mit Glubschaugen und bebenden Nüstern. Für bebende Lippen, vor allem weibliche, ist ebenfalls gesorgt, wenn das cunnilinguale Alter Ego von Max Raabe mit hauchiger Schellackstimme längst vergessene Sünden heraufbeschwört, oder wenn Pulloverheld Patrick Schleifer mit unvergleichlichem Sächsappeal den Saal zum Kochen bringt. Die musikalische Würze im Nicolai’schen Viel-Gänge-Comedy-Menü liefert virtuos das Klang-Chamäleon Robert Neumann. Jazz, Funk, Pop, Oper, Salsa oder Mariachi – Robert Neumann vertont jeden Gang aufs Deliziöseste. Tickets kosten 15,40 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse; Schüler 5 Euro.

