Extras kosten extra Ein Oderwitzer muss für sein Auto das Wunschkennzeichen bezahlen – obwohl sein Wunsch dem Amt kaum Arbeit bereitet.

Ein individuelles Kennzeichen am Fahrzeug? Ist möglich – muss aber extra bezahlt werden. So legt es die Gebührenordnung für den Straßenverkehr fest. © Rolf Ullmann

Warum 10,20 Euro? Diese Frage hat sich jetzt ein Oderwitzer gestellt, als er sich für sein Auto bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes ein Wunschkennzeichen sichern wollte. Und er ärgert sich, dass er überhaupt noch einmal Geld für dieses Wunschkennzeichen zahlen musste. Denn er hatte das Kennzeichen bis Mai für sich reservieren lassen, es dann aber verpasst, diese Reservierung kurz zu verlängern.

Doch der Reihe nach. „Ich habe ein Auto, das stillgelegt ist“, erzählt der Oderwitzer. „Da Autos aber hin und wieder auch gefahren werden sollen, wollte ich es wieder anmelden.“ Weil er das schon vor Monaten wusste, hatte er sich bei der Abmeldung damals das verwendete Kennzeichen reservieren lassen – bis zum Mai dieses Jahres. „Danach habe ich jedoch vergessen, die Reservierung zu verlängern“, sagt der Oderwitzer. Die Folge: Sein Wunschkennzeichen war wieder freigegeben. „Als ich das Auto dann wieder anmelden wollte, habe ich mich vorher im Internet informiert und gesehen, dass mein altes Kennzeichen noch frei war. Und da ich das Kennzeichen noch hatte, dachte ich mir, dass die Neuanmeldung ohne Probleme klappt.

Doch da hatte der Oderwitzer die Rechnung ohne das Amt gemacht. „Ich musste 10,20 Euro wie für ein Wunschkennzeichen zahlen, obwohl ich eigentlich nur mein entwertetes, aber gültiges EU-Kennzeichen vom Auto dabei hatte und wieder anmelden wollte.“ Er versteht das nicht: „Ich habe den Mitarbeitern der Zulassungsstelle keine Arbeit gemacht. Anders wäre es gewesen, wenn ich zusammen mit ihnen eine Stunde nach Wunschkennzeichen gesucht, mich dann aber doch für ein Kennzeichen von der Stange entschieden hätte“, sagt der Oderwitzer. Und außerdem: Wie komme das Amt eigentlich auf diese unrunde Gebühr von 10,20 Euro, fragt er.

Das ist in Nummer 221 der Gebührenordnung für den Straßenverkehr geregelt, sagt Marina Michel von der Pressestelle des Görlitzer Landratsamtes. Dort steht: „Die Gebühren erhöhen sich im Falle der Zuteilung eines Wunschkennzeichens um 10,20 Euro.“ Das Landratsamt legt diese Gebühr also nicht willkürlich fest, sondern hält sich an die vom Bundesverkehrsministerium gesetzlich vorgegebene Gebührenhöhe. Dabei sind die Gebühren für Wunschkennzeichen für den Landkreis mehr als ein nettes Zubrot. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in den Zulassungsbehörden des Landkreises 12 647 Wunschkennzeichen zugeteilt, informiert Marina Michel. „Diese Gebühren fließen in den Haushalt des Landkreises Görlitz.“

Allgemein sei zu sagen, dass die zuständige Zulassungsbehörde bei der Zulassung eines Fahrzeuges ein Kennzeichen nach Paragraf 8 der Fahrzeugzulassungsverordnung zuteilt, so Marina Michel. Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Buchstaben- und Zahlenkombination für Fahrzeughalter bestehe nicht. „Die Vergabe der Kennzeichen erfolgt, wenn kein Wunschkennzeichen beantragt wird, nach einem fortlaufenden System“, sagt Marina Michel.

Wenn nun ein Halter ein Kennzeichen für ein Vierteljahr für ein anderes Fahrzeug reserviert, gilt das als Wunschkennzeichen. „Das wird dem Halter auch so mitgeteilt“, so Marina Michel. „Wenn jedoch innerhalb der Reservierungsfrist keine Zulassung erfolgt, wird das Kennzeichen im Bestand wieder freigegeben und ist jederzeit verfügbar, auch für andere Antragsteller.“ Bestehe ein Halter, der die Frist verstreichen ließ, auf seinem wieder frei verfügbaren Kennzeichen, gelte das also wieder als Wunschkennzeichen, so die Pressesprecherin. Und dafür müsse auch wieder eine Gebühr gezahlt werden.

