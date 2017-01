Extras beim Schulkomplex gestrichen Um im Budget zu bleiben, lässt Schleife die Planungen anpassen. Dem Rotstift fallen nicht nur Kleinigkeiten zum Opfer.

Schleifes Bürgermeister Reinhard Bork (links) und Bauamtsleiter Steffen Seidlich sind froh, dass der Bau des Schulkomplexes in diesem Jahr endlich beginnen kann. © Joachim Rehle

Das Bauschild steht. Damit ist der erste Auftrag zum Bau des Deutsch-Sorbischen Schulkomplexes in Schleife bereits ausgeführt worden. In diesem Jahr geht es auch mit den eigentlichen Bauarbeiten los, die bis 2019 dauern werden. Damit die 24 Millionen Euro ausreichen, die der Gemeinde dafür zur Verfügung stehen, sind die entsprechenden Planungen für den Bau nun noch einmal angepasst worden. Während sich an den künftigen Räumen für die Grund- und die Oberschule dadurch nichts ändert, sind einige andere Punkte gestrichen worden.

Die Kosten um 1,5 Millionen Euro runterzubekommen, ohne an dem bestehenden Raumkonzept etwas zu ändern, sei nicht ohne, erklärt Schleifes Bauamtsleiter Steffen Seidlich. Deshalb hat die Schleifer Gemeindeverwaltung insgesamt 44 Einzelpositionen überarbeitet. Die meisten Abstriche sind dabei im Bereich der Außensportanlagen gemacht worden. So werden statt der ursprünglich vorgesehenen sechs Sprintlaufbahnen über 100 Meter Länge nur vier und bei den Weitsprunganlagen nur zwei statt vier gebaut. Mehr werde aber auch nicht gefördert, sagt Steffen Seidlich. Die Flutlichtanlage am Sportplatz wird lediglich vorgerüstet und nicht gebaut. Gleiches gilt für die Spielstandsanzeige und die Außenbeschallung. Weil der Sportverein die Anlage nur als Trainingsstätte nutzen will, wird auf die beiden letzteren verzichtet. Statt zwei Faustballfeldern wird es nur eines geben. Weil Faustball kein Schulsport ist, wird deren Bau ebenfalls nicht gefördert.

Neben den Sportanlagen seien im Außenbereich des künftigen Schulkomplexes verschiedene andere Dinge optimiert worden, wie der Bauamtsleiter erklärt. Dazu zählen beispielsweise die gepflasterten Wege, von denen einige Teilbereiche nun stattdessen asphaltiert werden. Bei der Feuerwehrzufahrt verzichtet die Gemeinde auf das Pflaster und lässt eine Schottertragschicht aufbringen, die begrünt wird. Auch die beim Zaun ist nachgearbeitet und die benötigte Länge dadurch verringert worden. Auf einen überdachten Verbindungsgang zwischen der Oberschule und der Turnhalle wird verzichtet, da die Halle vom Schulgebäude aus auch ohne diesen trockenen Fußes erreicht werden kann. Im Inneren des Gebäudes sind an den Planungen vor allem Details verändert worden, weil an den Klassen- und Gruppenräumen nichts verändert werden sollte und konnte. So wird der Fußboden der Aula nicht gefliest sondern erhält einen Belag und die Bibliothek wird nicht zweigeschossig. Die größte Änderung im Gebäudeinneren ist laut Steffen Seidlich die Verlegung der Töpferei in einen anderen Bereich des Schulkomplexes.

Nachdem der Gemeinderat den meisten Änderungen zugestimmt hat, kann sich das Ergebnis mit einer Einsparung in Höhe von 1,1 Millionen sehen lassen. Aktuell liegt die Gemeinde mit einem Betrag zwischen 24,3 und 24,4 Millionen Euro zwar immer noch über der selbst gesteckten Kostengrenze, doch in der Gemeindeverwaltung ist man optimistisch, auch dafür eine Lösung zu finden. So seien für die Innenausstattung – also Möbel und das übrige Inventar – 600000 Euro eingeplant. Hier werde man schauen, was man durch die Übernahme der vorhandenen Möbel aus den beiden Schulen einsparen könne, so Steffen Seidlich. Dazu laufen derzeit noch die Abstimmungen mit den Schulen. Bei den Aufträgen des ersten Lospakets, das die Errichtung des Zauns und der Trafostation sowie die Erschließung des Grundstücks enthält, liege man knapp 240000 Euro unter den veranschlagten Kosten.

Es müsse aber bedacht werden, dass man drei Jahre lang baue und deshalb einen gewissen Puffer brauche, sagt Steffen Seidlich. Denn die Preisentwicklung in dieser Zeit ist unklar. Wegen der niedrigen Kreditzinsen werde viel gebaut und einige Firmen seien bereits ausgelastet. Diese hohe Nachfrage wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus. „Deshalb müssen wir aufpassen, dass uns am Ende nicht die Luft ausgeht“, meint Bürgermeister Reinhard Bork. In drei Jahren werde man dann sehen, wo man mit den tatsächlichen Baukosten liege und könne gegebenenfalls noch nachjustieren, ergänzt Steffen Seidlich. Sollte dann also noch Geld übrig sein, ist es durchaus möglich, dass Dinge wie die Anzeigetafel doch noch gebaut werden.

Auch für die Anlaufphase der Schule müsse eigentlich Geld zurückgelegt werden, meint der Bauamtsleiter. Denn die Bewirtschaftung des neuen Gebäudes sei mit den alten Schulen nicht zu vergleichen. Denn die Brandschutzeinrichtungen und Aufzüge haben zum Beispiel vorgeschriebene Auflagen bezüglich der Wartung.

