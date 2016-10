Extrakilos für Touristen Die Touristeninformationen bieten jetzt neue Souvenirs aus der Region an. Das Angebot soll noch erweitert werden.

Sara Händler vom Touristservice in Pirna zeigt die Produkte, die es jetzt in insgesamt 14 Touristeninformationen zu kaufen gibt. Darunter Nudeln aus Pirna und Tee aus Reichstädt. © TVSSW

Sächsische Schweiz. Ist der Koffer bei der Abreise schwerer als bei der Anreise, hat sich der Ausflug meistens gelohnt. Denn das bedeutet, dass man sich den verbleibenden Platz in der Tasche mit Mitbringseln aufgefüllt hat. Auch Touristen in der Sächsischen Schweiz sollen auf diese Extrakilos nicht verzichten müssen. Viele Touristeninformationen bieten deshalb jetzt ein neues Sortiment an Souvenirs und regionalen Spezialitäten.

So kann sich der Besucher nach seinem Besuch in der Region zu Hause einen Topf mit Muschelnudeln aus der Nudelmanufaktur Pasta Saxonia in Pirna kochen. Als Nachtisch gibt es Süßwaren der Bonbonmanufaktur Meister Karamellus in Stadt Wehlen und eine Tasse Bio-Tee mit Kräutern aus dem Garten des Schlosses Reichstädt bei Dippoldiswalde. Die Hände kann sich der Besucher dann mit Sandsteinseife der Manufaktur Seifenschneider in Rosenthal-Bielatal waschen. „Die Produzenten haben für uns größtenteils neue Kreationen entwickelt, die auf verschiedene Arten Bezüge zur Felsenwelt der Sächsischen Schweiz herstellen. So ist etwa in der Sandsteinseife feiner Peelingsand eingearbeitet“, Sabine Schulz vom Tourismusverband Sächsische Schweiz. Eine kleine Seife gibt es zum Beispiel für 2,80 Euro, ein Glas mit Bonbons aus Wehlen für 4 Euro.

Zusammengestellt hat das Angebot der Tourismusverband gemeinsam mit 14 Tourismusinformationen aus der Sächsischen Schweiz, unter anderem denen aus Pirna, Sebnitz, Bad Schandau und Lohmen. Diese arbeiten zwei Jahre lang zusammen, um noch mehr Besucher in die Informationspunkte zu locken. Bei der Auswahl und Gestaltung der Werbeprodukte konnten die Touristeninformationen mitentscheiden, ebenso ist es ihnen überlassen, wie sie die Mitbringsel in ihren Läden präsentieren. Klaus Brähmig, Vorsitzender des Tourismusvereins, fasst das Prinzip zusammen: „Touristinformationen sind die ersten Anlaufstellen für Gäste der Region. Und jetzt gibt es gleich hier den ersten Berührungspunkt mit der regionalen Produktvielfalt. Als Mitbringsel sind die Artikel wiederum Botschafter für die Sächsische Schweiz.“

Auf der Suche nach neuen Artikeln

Bei dem Startsortiment soll es nicht bleiben. Eine Arbeitsgruppe ist ständig auf der Suche nach neuen Artikeln, sagt Sabine Schulz. Vorwiegend sollten diese von regionalen Herstellern und Manufakturen kommen oder zumindest eine Verbindung zur Sächsischen Schweiz haben. Beispielsweise möchte der Verband demnächst eine Samenmischung mit Wildblumen anbieten, die in der Region wachsen. Die Samen kommen zwar nicht von hier, die Blumen, die dann im Topf des Touristen wachsen, erinnern ihn aber an den Elbsandstein. Anfang November soll außerdem ein Bilder-buch mit einer Elbsandstein-Abenteuergeschichte erscheinen, auch ein Regenponcho mit einem lokalen Motiv ist in Planung.

Die Produkte werden zunächst ein Jahr lang in den Informationen verkauft. Dann ziehen die Läden Bilanz und sehen, welche Artikel es in die Koffer der Touristen schaffen – oder eben nicht.

In diesen Touristinformationen kann man die Produkte kaufen: Pirna, Schloss Weesenstein, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt Wehlen, Lohmen, Kurort Rathen, Königstein, Erlebniswelt Stein-Reich, Hohnstein, Bad Schandau, Altendorf, Sebnitz, Neustadt, Hinterhermsdorf.

