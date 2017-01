Extra-Techniker für den Pannenaufzug? Defekte Sensoren sind das Problem. Der Lift steht weiter still. Ein Stadtrat hat eine Idee.

Der Lift steht immer noch. Es muss eine Lösung her, doch welche? © Claudia Hübschmann

Die erfahrenen Monteure der Aufzugsfirma FB sind vor Ort. Erfolge können sie bisher jedoch noch nicht vermelden. Der Panoramaaufzug zum Burgberg steht weiter still. Grund sind aber nicht die erschwerten Bedingungen für die Arbeiter, die bei knackigen Minusgraden versuchen müssen, den störanfälligen Lift wieder in Gang zu bringen.

Dem jüngsten Problem – defekte Sensoren an der unteren Tür – scheint nur schwer beizukommen. Somit bleibt es in dieser Woche bisher bei null Fahrten hinauf zum Burgberg. Ratlos ist derzeit auch Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). „Was soll ich machen?“, fragte er konsterniert in einem kürzlich gehaltenen Pressegespräch.

Einen Vorschlag von Stadtrat Jörg Schlechte (CDU), doch einen eigenen Techniker einzustellen, der sich nur um den Lift kümmert, konnte das Stadtoberhaupt nicht viel abgewinnen. Es gebe keine freie Stelle, darum sei das nicht möglich. Dass es Schlechte mit seinem Vorschlag durchaus ernst ist, begründet er wie folgt: „Wenn es so weiter geht mit dem Aufzug, ist unser dafür vorgesehenes Budget Ende April oder Mai aufgebraucht. Da wäre es doch allemal wirtschaftlicher, eine neue Stelle zu schaffen.“ Die Stadt kalkuliert mit 35 000 Euro in diesem Jahr. (SZ/mhe)

