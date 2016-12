Extra-Schilder bei Plossen-Stau abgelehnt In der Antwort auf eine Anfrage der Meißner Linken teilt das Ordnungsamt mit, wie auf Stau an der Kurve reagiert wird.

Die Plossenkurve in Meißen. © Claudia Hübschmann

Eine ausführliche Anfrage zur mehr denn je in der Kritik stehenden Verkehrsführung an der Meißner Plossenkurve im Verlauf der S 177 hatte die Stadtratsfraktion der Linken kürzlich gestellt. Unter anderem wollten die Mitglieder von der Stadt wissen, wie die Sicherheit der Anwohner des Bereiches Plossen bezüglich möglicher Einsatzzeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst gewährleistet wird oder wann die dringend anstehenden Veränderungen hinsichtlich notwendiger Umleitungen bei andauernden Staus auf dem Plossen vorgenommen werden.

„Im Falle eines Staus oder einer Sperrung des Plossens werden die Hilfsfristen in jedem Fall eingehalten. Die Einsatzwagen können dann den kleinen Plossen, Polenzer Weg oder andere Straßen nutzen“, so Bürgermeister Markus Renner. Außerdem könnten Einsatzfahrzeuge oder Feuerwehren aus der Region schnell benachrichtigt werden, die von einem Stau nicht betroffen wären. Umleitungen, so Renner weiter, werden durch die Stadt im Fall eines Staus weiterhin nicht extra ausgeschildert. „Die Anwohner wissen, welche Wege sie bei Stau nutzen können“, sagt Renner. (SZ/mhe)

