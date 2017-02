Extra Kosten für Kinderbetreuung

Der Gemeinderat von Hartmannsdorf-Reichenau hat bei seiner jüngsten Sitzung in Reichenau nachträglich für das abgelaufene Haushaltsjahr rund 20 900 Euro bereitgestellt. Die überplanmäßigen Ausgaben entstanden durch die Betreuung von Kindern aus der Gemeinde in Einrichtungen anderer Kommunen. Das verwundert. Denn die Räte hatten bereits vor rund drei Monaten außerplanmäßig 31 000 Euro für die Fremdbetreuung von Kindern der Gemeinde zugestimmt. Bei dem Zuschuss hatte es sich um Geld für den Pflichtanteil der Gemeinde an den Betriebskosten in Betreuungseinrichtungen anderer Kommunen. Es geht dabei auch um Hortbetreuung, die nun in Hermsdorf/Erzgebirge stattfindet.

Dass kürzlich erneut extra Geld bereitgestellt werden muss, hängt mit überarbeiten Planzahlen zusammen, erklärt Bürgermeister Reinhard Pitsch (parteilos). Die ursprünglichen Planzahlen stammten von 2015. Stichtag sei aber stets der 1. April. Daher hätten sie rückwirkend für 2016 andere, höhere Kinderzahlen ergeben. Die jetzt beschlossene nachträgliche Summe werde über Steuermehreinnahmen gestemmt.

Seit Jahren werden Krippenkinder aus Hartmannsdorf und Reichenau in Kitas und bei Tagesmüttern in anderen Gemeinden betreut. 2015 waren das fünf Kinder und 2016 sogar elf. Berufliche Gründe sind oft ausschlaggebend. Um künftig Kinder unter einem Jahr in der Gemeinde betreuen zu können, wird die Kita in Hartmannsdorf bedarfsgerecht umgebaut. (SZ/skl)

zur Startseite