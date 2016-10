Extra-Bustouren wegen gesperrter Turnhalle Der Rothenburger Sportkomplex wird saniert. Unterricht für Oberschüler findet deswegen an einem anderen Ort statt.

Blick auf den Sportkomplex Rothenburg an der Friedensstraße. © Jens Trenkler

Nach den Herbstferien ziehen die Kinder der Oberschule „Moritz Zimmermann“ in Rothenburg um. Allerdings nur für den Sportunterricht. Weil der Sportkomplex an der Friedensstraße saniert wird, kann die Turnhalle dort vorübergehend nicht mehr genutzt werden. Der Unterricht wird daher fortan in der Sporthalle im Nachbarort Lodenau stattfinden. Aus diesem Grund hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ein Busunternehmen beauftragt, die Kinder hin und her zu fahren.

Die Firma Schwarz Reisen aus Hähnichen hat den Auftrag in Höhe von rund 13165 Euro einstimmig erhalten. Neben mehreren Fahrten pro Woche von der Oberschule nach Lodenau und zurück beinhaltet das Angebot auch Wartezeiten des Busfahrers. Die Oberschule arbeitet seit vielen Jahren eng mit Schwarz Reisen zusammen, erklärt Marlen Kolodziej. Sie leitet den Fachbereich Bau und Finanzen im Rothenburger Rathaus. Zudem seien Schul- und Klassenfahrten in der Vergangenheit immer zuverlässig und kostengünstig erledigt worden.

Bevor der Stadtrat über die Busfahrten entschied, haben Mitarbeiter der Verwaltung drei Unternehmen zum Abgeben eines Angebotes aufgefordert. Zwei haben dies getan. Der Auftrag läuft vorerst bis Dezember dieses Jahres. Im Haushalt der Stadt sind 7600 Euro eingeplant gewesen, um den Transport der Schüler zu gewährleisten. Da diese Summe nicht ausreicht, hat der Stadtrat zugleich darüber entschieden, rund 5205 Euro im Haushalt umzuschichten. Die Beträge kommen aus zwei Positionen im Etat, wo Geld eingespart worden ist. Dies betrifft zum einen Heizkosten in der Schule und zum anderen Mittel der sogenannten Kreisumlage. Diese Kreisumlage zahlt Rothenburg an den Landkreis Görlitz. Vergleichbar ist diese Abgabe mit Grund- und Gewerbesteuern, welche eine Stadt oder Gemeinde einnimmt. In diesem Fall zahlt Rothenburg wie eine Art Steuer an den Landkreis.

Unterdessen laufen die Arbeiten am Sportkomplex. Die Entkernungsarbeiten seien bereits weit vorangeschritten, erklärt Marlen Kolodziej. Und in seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat direkt einen weiteren Beschluss gefasst und erste Bauleistungen vergeben. Die Neu & Reko Bau Glotz GmbH aus Niesky wird unter anderem den Rohbau für die neuen Geräteräume und den Anbau der zweiten Judohalle erledigen. Der Auftrag in Höhe von 502505 Euro ist einstimmig vergeben worden.

