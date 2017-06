Express-Bus-Netz für den Landkreis Die Städte sollen künftig direkt miteinander verbunden werden. Das soll mehr Fahrgäste locken.

Die größeren Städte und Gemeinden im Landkreis Bautzen werden künftig im öffentlichen Nahverkehr deutlich besser miteinander verzahnt. Der Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien (Zvon) plant zwischen den größeren Orten in der Region ab Ende 2018 Express-Busverbindungen. Angedacht sind sogenannte Plus-Bus-Linien, die in einem festen, möglichst einstündigen Takt, täglich zwischen den Städten und Gemeinden verkehren.

Als mögliche Verbindungen sind unter anderem die Strecken zwischen Bautzen und Hoyerswerda, Bautzen und Kamenz, Bautzen und Bischofswerda sowie Bautzen und Löbau im Gespräch. Über letztere Linie will der Zvon unter anderem auch Cunewalde mit in das neue Busnetz einbeziehen. Damit würden Gemeinden, die längst vom Bahnverkehr abgehängt sind, auch wieder einen besseren Anschluss an den Zug erhalten. Die Verbindungen und genauen Strecken befinden sich aktuell allerdings noch in der Prüfung. (SZ/sko)

