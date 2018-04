Explosive Stimmung Beim Hinspiel in Nürnberg sieht Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus eine Unsportlichkeit und verweigert seinem Kollegen den Handschlag. Am Karsamstag will der Club seinen Aufstiegsplatz verteidigen.

In der Nachspielzeit sieht Philip Heise die Rote Karte. Richtig hitzig geht es allerdings erst danach in der Pressekonferenz zur Sache. © Robert Michael

Das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion ist kein normales. Und das liegt an der hektischen Schlussphase. Erst erzielt Cedric Teuchert das 2:1 für Nürnberg und damit den Endstand, dann rückt Club-Trainer Michael Köllner einen in seine Richtung trudelnden Ball nicht raus. Und in der Nachspielzeit sieht Philip Heise nach einem rüden Einsteigen zurecht Rot, wird für drei Partien gesperrt. Die Stimmung auf der Pressekonferenz danach ist im Dynamo-Lager explosiv, Sportvorstand Ralf Minge kann als Zuhörer in der letzten Reihe nur schwer an sich halten, Trainer Uwe Neuhaus platzt der Kragen. „Das Verhalten kann ich überhaupt nicht gutheißen. Ich finde, das gehört sich nicht, und das darf auf dem Platz nicht stattfinden“, poltert er und verweigert seinem Kollegen den obligatorischen Handschlag. Der kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Als der Ball in seine Richtung und damit ins Seitenaus gerollt war, hatte Köllner ihn nicht gestoppt, sondern stattdessen sein Bein gehoben. Dadurch trudelte er auf die Nürnberger Bank, Aias Aosman bemühte sich lange vergeblich um die Herausgabe. „Die Partie war wegen eines Wechsels ohnehin unterbrochen, was gibt es da für eine Aufregung“, fragt er. „Ich verstehe nicht, warum das eine Unsportlichkeit sein soll.“

Vor dem Rückspiel am Karsamstag (Anstoß 13 Uhr) im DDV-Stadion könnte das Klima zwischen den beiden Cheftrainern also etwas frostig sein. Brisant ist die Partie aber auch sportlich. Während Dynamo gegen den Abstieg kämpft, wollen die Franken ihren Aufstiegsplatz verteidigen. Von den ehemals acht Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten Holstein Kiel sind nach vier Spielen ohne Sieg nur noch zwei Zähler übriggeblieben. „Die Länderspielpause war deshalb wichtig für uns“, erklärt Köllner, „um den Kopf frei zu bekommen und um intensiv zu trainieren.“ Üben müssen die Nürnberger vor allem die Abschlüsse, in den vergangenen vier Partien erzielte die Mannschaft ein einziges Tor. „Wir brauchen etwas mehr Glück im Strafraum“, meint der Trainer.

Eduard Löwen, der zusammen mit Dynamo-Torwart Markus Schubert in den vergangenen Tagen mit der U21-Auswahl im Kosovo unterwegs war, findet, dass es aktuell schwierig sei. „Wir schießen nicht so viele Tore. Aber wir müssen einfach weitermachen, beharrlich und geduldig bleiben, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir wissen, wir haben eine gute Mannschaft und werden hoffentlich die nächsten Spiele wieder gewinnen.“ Löwen gilt als größtes Talent beim Club, er ist eine Art Versprechen auf eine bessere Zukunft. Für die gibt es nur eine Option: Nach vier Jahren in Liga zwei soll es endlich wieder zurück ins Oberhaus gehen. „Den dritten Platz will man nicht unbedingt, aber letztendlich lautet das klare Ziel: Aufstieg“, sagt Löwen. Egal wie.

Die Abschlussmisere kann Mikhael Ishak in Dresden noch nicht beheben. Nürnbergs erfolgreichster Stürmer, der seit Mitte Februar an einem Innenbandanriss am linken Knie laboriert, soll erst in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einstiegen. Dafür dürfte der Ex-Dresdner Marvin Stefaniak zum Kader gehören und womöglich in der Startelf stehen, selbst wenn Köllner „ein, zwei Überraschungen“ ankündigt. Den Gegner lobt er im Vorfeld nahezu überschwänglich. Dynamo sei „die beste Ballbesitzmannschaft der Liga“. Da kann es aus Nürnberger Sicht nicht schaden, wenn 2 900 Fans mit nach Dresden reisen. Das Stadion ist ausverkauft – auch im Gästeblock. Es könnte ein spannendes Spiel werden, vielleicht vertragen sich diesmal auch die Trainer.

Dynamos Bilanz gegen Nürnberg: 11 Spiele, 1 Sieg, 4 Remis, 6 Niederlagen; 8:19 Tore.

Dynamos Heimbilanz gegen Nürnberg: 5 Spiele, 0 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen; 4:9 Tore.

