Explosionen in Dresden: Videos und Statements Am Montagabend explodieren in Dresden zwei Sprengsätze - einer vor einer Moschee, ein anderer am Kongresszentrum. Zeugen schildern, was sie sahen. Polizei und Politik informieren über den Stand der Ermittlungen.

Die verkohlte Einganstür der Fathi Camii Moschee in Dresden. Hier explodierte einer der Sprengsätze. Zeugen konnten offenbar das Platzieren einer Ladung beobachten. © szo

In der Nacht von Montag zu Dienstag explodierten in Dresden an zwei Orten Sprengsätze. Vor allem die an der Tür eines als Moschee genutzten Hauses platzierte Ladung hat deutschlandweit für ein großes Medienecho gesorgt. Die zweite Explosion ereignete sich am Kongresszentrum am Rande der Innenstadt. Beide Taten scheinen zusammenzuhängen und haben laut Dresdner Polizei mutmaßlich einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Zeugenbericht vom Anschlag auf die Moschee

In einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag konnten noch keine Einzelheiten genannt werden. Dazu seien Ermittlungen eingeleitet worden. Der Anschlag auf die Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde in der Hühndorfer Straße blieb in der Nacht jedoch nicht unbemerkt. Eine Anwohnerin beobachtete, wie „ein junger Mann einen Sack hingestellt hat“. Offenbar handelte es sich dabei um die Ladung.

Junge schildert Moment der Explosion

Am Dienstagmorgen zeugt eine verrußte, offenstehende Eingangstür von der Explosion in der Nacht. Gegenüber einem SZ-Rerporter sagte der in dem Haus wohnende Imam Hamza Turan, dass sechs Wasserflaschen am Tatort gefunden wurden. Diese sollen möglicherweise mit einem Kraftstoffgasgemisch gefüllt gewesen und zur Explosion gebracht worden sein. Ibrahim Ismail Turan, der zehnjährige Sohn des Imam, schildert den Moment der Explosion. "Es machte bumm, die Tür stand offen und es brannte."

Bernd Merbitz: "OAZ übernimmt Ermittlungen"

In der Nacht sicherte die Polizei erste Spuren an den Anschlagsorten. Am Dienstagmorgen übernahm schließlich das Operative Abwehrzentrum unter der Leitung von Bernd Merbitz die Ermittlungen. Die beiden Tatorte wurden abgesperrt und untersucht. Auch die Zahl der eingesetzten Beamten ist aufgestockt worden. Zum Stand der Ermittlungen sagte Merbitz gegenüber einem SZ-Kamerateam:

Tatort: Kongresszentrum

Am Kongresszentrum explodierte ebenfalls ein Sprengsatz. Offenbar handelte es sich auch hier um eine selbstgebaute Ladung. Diese wurde auf der großen Freiterrasse auf der zur Elbe gerichteten Nordseite platziert. Am Morgen nach der Explosion waren an einem Glasquader schwere Schäden zu sehen. Die Polizei hatte bereits in der Nacht die Spuren gesichtert.

Karte: Hier explodierten die Ladungen

Zwischen den beiden Explosionen verging nur wenig Zeit. Laut Polizei ging um kurz vor 22 Uhr der erste Notruf ein, in dem es um den Vorfall an der Moschee ging. Wenig später erfuhr die Polizei von der Explosion am Kongresszentrum. Die beiden Tatorten sind etwa vier Kilometer voneinander entfernt.

