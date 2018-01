Explosion vor Stockholmer U-Bahn

Schwedische Polizisten untersuchen in Stockholm das Gebiet vor der U-Bahnstation Varby Gard. © dpa

Stockholm. Bei einer Explosion außerhalb eines U-Bahnhofes in einem Stockholmer Vorort sind am Sonntag ein Mann getötet und eine Frau verletzt worden. Der Mann habe einen Gegenstand vom Boden aufgehoben, der dann hochgegangen sei, teilte die schwedische Polizei mit. Der Mittsechziger erlag seinen schweren Verletzungen. Die etwa 45 Jahre alte Frau wurde an Gesicht und Füßen verletzt. Hinweise auf einen Anschlag gab es nicht.

„Es gibt nichts, das darauf hindeutet, dass auf diese Personen gezielt wurde“, sagte Polizeisprecher Sven-Erik Olsson. Die Polizei habe auch noch nicht herausgefunden, was genau dort explodiert sei. Die Boulevardzeitungen „Aftonbladet“ und „Expresen“ schrieben, es könnte eine Handgranate gewesen sein. Die Polizei wollte das nicht bestätigen.

Verschiedene Zeugen berichteten, sie hätten einen einzelnen lauten Knall gehört. Der Bahnhof Vårby Gård im südwestlichen Vorort Huddinge blieb vorerst geschlossen. (dpa)

zur Startseite