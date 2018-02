Explosion in Wilthen Im Badezimmer eines Wilthener Wohnhaus explodiert am Sonnabend Haarspray. Die Bewohner müssen ins Krankenhaus, der Schaden ist groß.

Am Sonnabendmittag kam an der Dresdener Straße in Wilthen zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. © Toni Lehder

Wilthen. Im Badezimmer eines Wilthener Wohnhaus gab es am Sonnabendmittag eine Explosion. Die beiden Bewohner, ein 83-jähriger Mann und seine 80-jährige Frau, erlitten Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war im Badezimmer aus noch nicht geklärter Ursache ein Wasserkocher in Brand geraten. Durch die Hitze explodierte eine in unmittelbarer Nähe stehende Flasche Haarspray, teilte die Polizei mit.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden, der bei der Explosion entstand, ist erheblich. Er beträgt nach ersten Schätzungen rund 15 000 Euro. (szo)

