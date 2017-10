Explosion in Sparkassen-Filiale Unbekannte sprengen mit Gas den Geldautomaten in Mücka. Der Schaden ist immens.

Die Sparkassenfiliale in Mücka wurde gesprengt. © Toni Lehder

Es sieht aus wie im Krieg. Dieser Gedanke schießt durch den Kopf bei dem Blick auf die Sparkasse in Mücka (Landkreis Görlitz). Das Gebäude dominiert die Dorfmitte, ist ein moderner Bau aus Stahl, Glas und Holz. Doch an diesem Sonntag liegen hier Berge von Schutt, zerborstenes Glas knirscht unter den Schuhen. Ein Polizeiband flattert im Wind, Männer in Sicherheitswesten halten Schaulustige auf Abstand.

Am frühen Sonntagmorgen zerreißt ein lauter Knall die Stille in Mücka. Hans Jürgen Schulze, der neben dem Sparkassengebäude wohnt, schreckt aus dem Schlaf, geht ans Fenster. Er sieht helles Licht und denkt im ersten Moment, dass es an der Kreuzung mal wieder einen Verkehrsunfall gegeben hätte. Doch dieses Mal sind nicht Autos gegeneinander gekracht. Den Lärm verursacht um 6.15 Uhr eine Detonation. Zuvor sind drei Unbekannte mit einem dunklen großen Fahrzeug an das Gebäude herangefahren, haben die Tür zu dem Raum geöffnet, in dem der Geldautomat steht. Offenbar haben die Geldräuber Gas in den Geldautomaten gefüllt und damit eine Explosion verursacht. So beschreibt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz die Vorgehensweise. Sie sagt auch, dass niemand verletzt wurde.

Diebe kamen nicht an das Geld

Fest steht, dass der Automat sein Herzstück nicht hergegeben hat. Die Kassette befindet sich noch darin, sagt Frank Hensel, Mitglied des Vorstands bei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. „Die Diebe sind nicht an das Geld gekommen“, erklärt er. Ob die Täter etwas anderes mitgenommen haben, wird noch geprüft.

Es war schon der dritte Anschlag auf die kleine Filiale in Mücka, verrät Hensel. Vor einer Weile hatten Unbekannte versucht, das Türschloss aufzubrechen. Doch das misslang. Nun aber sieht das Haus aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Bevor Ermittler und Sparkassenmitarbeiter das Gebäude betreten dürfen, wird geprüft, ob das nicht lebensgefährlich sein könnte. Denn die Detonation hat nicht nur den Geldautomaten und den Kontoauszugsdrucker zerstört. Das Gebäude ist sowohl im Filialraum im Erdgeschoss als auch im Beratungs- und Büroraum darüber von Trümmern übersät. Das Mückaer Team wird vorerst in Niesky arbeiten.

Nicht nur in Mücka waren in letzter Zeit Diebe unterwegs. Auch in Cottbus und in Burg/Spreewald sind Geldinstitute überfallen worden.

