Explosion in Herrnhut noch ungeklärt Zur Zerstörung eines Renault Anfang September 2017 dauern die Ermittlungen unvermindert an.

Die Polizei ermittelt im Fall der Herrnuter Explosion weiter. (Symbolbild) © Uwe Soeder

Herrnhut. Die Ermittlungen zu der Explosion in der Herrnhuter August-Bebel-Straße am 7. September des vergangenen Jahres dauern an. Das bestätigte der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup, auf Nachfrage. Nach wie vor werde zum Verdacht der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion recherchiert, teilte Knaup weiterhin mit. Genauere Angaben wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

An jenem Donnerstag war gegen 21.30 Uhr in einem Renault Scenic offenbar Pyrotechnik explodiert. Der Wagen gehört einem Anwohner. Durch die Wucht der Explosion zerbarsten Scheiben, verletzt wurde niemand. Die Untersuchungen konzentrierten sich von Anfang an auf Fragen nach den Hintergründen, beispielsweise warum sich im Auto Feuerwerkskörper befanden und auf welche Weise sich diese entzündeten. Öffentlich ist dazu nichts Näheres bekannt. (szo/abl)

