Explosion in Doppelhaushälfte In einem Gebäude an der Dorfstraße in Sohland am Rotstein ist es zu einer Verpuffung gekommen. Zwei Bewohner haben sich dabei verletzt.

Symbolbild. © Jens Wolf/dpa

Bei einer Explosion am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, in einer Doppelhaushälfte an der Dorfstraße in Sohland am Rotstein haben sich zwei Menschen verletzt. „Die 60 und 82 Jahre alten Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Umstände der Explosion sind noch unklar. Am Freitag kommen ein Brandursachenermittler sowie Kriminaltechniker zum Einsatz. „Das Haus ist unbewohnbar“. Das gesamte Erdgeschoss soll betroffen sein. Die Kameraden der Feuerwehr sind über zwei Stunden im Einsatz gewesen, die Dorfstraße war während der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt. (szo/tc)

