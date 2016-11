Explosion im Briefkasten Die verwendete Pyrotechnik hat am Wochenende noch weiteren Schaden angerichtet.

Ein Briefkasten und zwei Autos sind am frühen Sonnabendmorgen in der Karl-Marx-Straße vermutlich durch einen Feuerwerkskörper beschädigt worden. Durch die Explosion der Pyrotechnik in einem Briefkasten ging eine Scheibe eines in der Nähe abgestellten Pkw Daewoo zu Bruch, ein weiterer Pkw wurde ebenfalls beschädigt.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 400 Euro. (DA)

