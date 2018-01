Expertin für Senioren-Sorgen Heidrun Weigel will sich für die Probleme der Freitaler Rentner einsetzen. Einige Punkte stehen schon auf ihrer Liste.

70 Jahre ist Heidrun Weigel jetzt, aber ans Kürzertreten denkt sie nicht: Vom Stadtrat wurde sie zu Freitals Seniorenbeauftragter gewählt. Die Weißigerin hat auch schon ein paar Themen auf ihrer Liste stehen, die viele Rentner bewegen. © Andreas Weihs

Freital. Das Handy hat sie immer in Reichweite. Trifft eine E-Mail ein, macht es „Piep“, ähnlich klingt es bei einer SMS. Und bei Heidrun Weigel macht es oft „Piep“, dazu kommen dann noch verschiedene Anrufe – die 70-Jährige ist der Inbegriff des vielbeschäftigten Rentners. Und dabei geht es nicht nur um Familie, Freundeskreis sowie Haus und Hof. Heidrun Weigel „kann es nicht lassen, zu helfen“, wie sie selbst sagt. Deshalb ist sie Stadträtin, arbeitet im Weißiger Ortschaftsrat sowie beim Sportverein mit und hatte sich um das Ehrenamt des Freitaler Seniorenbeauftragten beworben. Im Dezember fiel die Wahl im Stadtrat auf die Weißigerin.

Erstmals überhaupt gibt es diesen Posten. Die Seniorenbeauftragte soll eine Verbindungsperson zwischen Lokalpolitik und den älteren Freitalern sein. Sie soll deren Nöte und Probleme in die Stadtverwaltung tragen, aber auch Initiativen unterstützen. Weigel ist also so eine Art Lobbyistin. Natürlich habe sie sich schon Gedanken gemacht, was sie bewirken möchte. „Es gibt genug zu tun. Immerhin ist jeder fünfte Sachse ein Senior, nur ist die Infrastruktur darauf nicht immer eingerichtet“, sagt Heidrun Weigel.

Die Weißigerin ist Freital seit Jahrzehnten eng verbunden und beruflich in einigen Branchen unterwegs gewesen. Die gelernte Elektromonteurin studierte Betriebswirtschaft, arbeitete in den Achtzigerjahren in der Stadtverwaltung, studierte dann ab 1991 noch Management, leitete sieben Jahre lang die Geschäftsstelle des Dresdner Fußballfördervereins. Seit 2002 sitzt sie im Freitaler Stadtrat, war bis 2014 Ortsvorsteherin von Weißig, sie hält sich beim örtlichen Sportverein fit, war ehrenamtliche Richterin und Ausländerbeauftragte des Landkreises. Aktuell arbeitet sie dort als berufene Bürgerin im Senioren- und Behindertenbeirat mit.

Nein, sie hamstere keine Aufgaben, sagt Weigel. „Ich habe das Helfersyndrom. Ich freue mich einfach, wenn ich andere unterstützen und für sie ein Problem lösen kann.“ Und Problemen gebe es für Ältere genug. „Die erkennt man allerdings erst, wenn man selbst älter wird“, meint die Seniorenbeauftragte. Da wäre beispielsweise der öffentliche Busverkehr. In Freitals Zentrum gut ausgebaut und dicht getaktet, hapere es damit in Somsdorf, Weißig oder Kleinnaundorf. Die Busse fahren dort seltener, vor allem an den Wochenenden. „Dabei stellt sich gerade den Senioren die Frage, wie sie zum Einkaufen oder zu Ärzten kommen sollen, da viele ja kein Auto mehr fahren können.“

Zuhören und Lösungen suchen





Barrierefreiheit ist ein weiteres Thema. Enge Türen, durch die kein Rollstuhl passt, Schwellen in Wohnungen, keine Aufzüge – wer nicht mehr gut zu Fuß ist, hat plötzlich viele Hindernisse allein in den eigenen vier Wänden. „Es gibt für einen Umbau oder zumindest eine Anpassung Fördermittel, nur wissen das viele nicht.“ Als Behindertenbeauftragte wolle sie dafür sorgen, dass solche Informationen bekannter werden.

Deshalb möchte Heidrun Weigel auch möglichst rasch viele Freitaler Rentnertreffs, Gruppen und Seniorenvereine besuchen. Sie will sich vorstellen, sich die Probleme und Lösungsvorschläge anhören, mit denen sie dann wiederum zu Stadtverwaltung und Stadtrat gehen kann. Umgekehrt will sie eine feste Adresse mit Sprechstunde einrichten, möglichst in einem zentralen städtischen Gebäude. Um nicht alles allein zu schultern, würde sie gerne den Freitaler Seniorenbeirat, den es einst gab, wieder aktivieren.

Doch in ihrer Arbeit soll es nicht nur um die Belange der Älteren gehen. Die große Kluft zwischen jung und alt beschäftigt Heidrun Weigel. „Oft können die Jungen die Probleme der Älteren nicht nachvollziehen und umgekehrt.“ Sie selbst wünscht sich, dass die Generationen mehr zueinanderfinden. Ideen gibt es anderswo viele – vom Mehrgenerationenhaus bis zu Leihgroßeltern, die junge Familien unterstützen. „Das würde bestimmt auch in Freital gut funktionieren“, sagt sie. Sie wolle da dranbleiben und auch Ideen für Freital entwickeln, sagt sie, während das Smartphone schon wieder klingelt.

