Expertentreffen zu Hochwasserschutz Der Flutschutz für den Sebnitzbach müsste jenseits der Grenze beginnen. Eine Studie soll bald Klarheit bringen.

Am 7. August 2010 verwandelte sich der Sebnitzbach in einen reißenden Strom und setzte die Innenstadt unter Wasser. Solche Bilder sollen zukünftig verhindert werden. © Archivfoto/Dirk Zschiedrich

Die großangelegte Machbarkeitsstudie zum grenzüberschreitenden Hochwasserschutz für den Sebnitzbach soll im Frühjahr starten. Darüber informierte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) den Sebnitzer Stadtrat. Alle Vereinbarungen und Verträge zwischen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen und ihrem tschechischem Pendant, dem Staatsbetrieb Povodi Ohre seien unterschrieben, die Sächsische Aufbaubank habe die nötigen Mittel bewilligt. Die Aufträge sollen laut OB Ruckh bis zum 30. April vergeben werden.

Am 26. Januar treffen sich die Experten der Landestalsperrenverwaltung und ihre tschechischen Kollegen zu einer Beratung über das weitere Vorgehen in Pirna. Auch Vertreter der Stadt Sebnitz wollen bei diesem Termin anwesend sein. Ein ähnliches Treffen hatte es zuvor am 30. September im tschechischen Chomutov gegeben.

Es geht um die gemeinsame Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutz im Schluckenauer Zipfel. Deutsche und tschechische Wasserwirtschaftsexperten werden das Einzugsgebiet des Sebnitzbaches und des Vilemovsky potok (Wölmsdorfer Bach) untersuchen.

Das Ziel ist es, geeignete Hochwasserschutzmaßnahmen für die tschechischen Orte im Oberlauf des Flusses zu entwickeln, die auch der Stadt Sebnitz zugute kommen. In der Studie wollen die Experten sämtliche Informationen über Wassermengen und Gewässer erfassen. Daraus entstehen ein Niederschlags-Abfluss-Modell sowie ein Wasserspiegel-Lagenmodell, welches die Auswirkungen auf den Pegelstand der Gewässer verdeutlicht. Aus diesen Modellen können die Experten ableiten, welche Schutzmaßnahmen am effektivsten sind, und wo sie errichtet werden müssen. Mit den Ergebnissen ist nicht vor Ende 2018 zu rechnen.

