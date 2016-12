Expertenlabor prüft noch Nach einer Attacke auf Schafe in Waitzdorf steht das Ergebnis, welches Tier der Angreifer war steht noch immer nicht fest.

Hat der Wolf in Waitzdorf zugebissen? © dpa

Waitzdorf. War es nun ein Wolf oder nicht, der in der Nacht zum 1. November in Waitzdorf ein Schaf gerissen und eines gebissen hat? Noch immer steht ein endgültiges Ergebnis der genetischen Untersuchungen aus. Allerdings ist die Untere Naturschutzbehörde, welche als Rissgutachterin die erste Untersuchung vor Ort durchgeführt hat, zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Wolf nicht ausgeschlossen werden kann.

Neben den üblichen Untersuchungen wurden DNA-Proben genommen. Die habe das Landratsamt unverzüglich an das Lupus-Institut geliefert. Dieses leitet die Proben an das Senckenberg-Labor für Wildtiergenetik in Gelnhausen in Hessen weiter, dem Referenzlabor für ganz Deutschland, informiert Birgit Hertzog, Leiterin des Umweltamtes im Landratsamt in Pirna. In diesem Labor werden alle genetischen Untersuchungen durchgeführt, falls sie auswertbar sind. Die Auswertung dort könne auch mehrere Wochen dauern, je nach Probenaufkommen. (SZ/aw)

