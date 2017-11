Experten streiten über den Görlitzer Verkehr Der Aktionskreis Görlitz will auf einem Bürgerforum klären, ob es für den Obermarkt nicht bessere Lösungen gibt.

Parkplätze auf dem Obermarkt in Görlitz: eklatantes Beispiel einer Fehlentwicklung? © Nikolai Schmidt

Görlitz. Was ist nicht schon alles überlegt worden, um die Autos vom Obermarkt wegzubekommen. Zuletzt wurde gar eine Tiefgarage erwogen. Doch diese Lösung hat die Stadt nun als zu teuer verworfen, zumal auch noch nicht abschließend geklärt ist, ob einer solchen Anlage nicht wie beim Marienplatz ein felsiger Untergrund im Wege stehen würde. Solange die Stadt keine Alternativen für die vorhandenen Parkplätze hat, dreht sich jede Diskussion über den Obermarkt im Kreise.

Trotzdem will der Aktionskreis für Görlitz am nächsten Mittwoch erneut einen Versuch wagen. Unter dem Motto „Parkraum.Freiraum.Lebensraum“ lädt der Verein ab 18 Uhr zu einem Bürgerforum ins Schlesische Museum. Dann wollen Dirk Ohm, Inhaber der Firma Ivas Ingenieure Dresden und mit den Verkehrsverhältnissen in Görlitz gut vertraut, und der Präsident des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten, Till Rehwaldt, über das Thema streiten. Wie Aktionskreis-Chef Rainer Müller sagt, werden sie in einem moderierten Streitgespräch die Fehlentwicklungen in der Görlitzer Verkehrsorganisation aufgreifen und Vorschläge zu einer Verbesserung zur Diskussion stellen. „Dafür ist der offenkundige Missbrauch des Obermarkts als Deutschlands schönster Parkplatz nur ein besonders eklatantes Beispiel.“

Verkehrsforum, Mittwoch, 18 Uhr, Schlesisches Museum (Eingang Fischmarkt)

