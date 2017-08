Experten geben Sanierungs-Tipps

Lommatzsch/Riesa. Alle Bauherren, Eigentümer und Interessenten an vorhandenen ländlichen Gebäuden sind eingeladen zur 1. Dorf-Bau-Kultur-Werkstatt in der Lommatzscher Pflege. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Alte Häuser kosten Energie?“ Die Teilnehmer kommen ins Gespräch mit Bauherren und Architekten, Handwerkern und Anbietern regionaler Baustoffe. Mit der Vorstellung beispielhafter Sanierungen und Umnutzungen sollen Lust und Interesse an solchen Bauvorhaben geweckt sowie Lösungen und Wege vorgestellt werden. Interessant ist die Werkstatt für alle, die Fragen rund um die Sanierung und Umnutzung traditioneller ländliche Gebäude haben und sich für neue Nutzungs- und Energiekonzepte für modernes Wohnen und Arbeiten in alten Gemäuern interessieren. Es gibt Tipps und Experten-Rat aus erster Hand von Bauherren und regionalen Baufirmen und Informationen zu Fördermöglichkeiten. Die 1. Dorf-Bau-Kultur-Werkstatt mit Landbau-Messe in der Lommatzscher Pflege findet am Sonnabend, dem 2. September ab 8.30 Uhr im Wohnkulturgut Gostewitz, An der Keppritz 1, in Riesa statt. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und des Leader-Gebietes Lommatzscher Pflege mit dem Wohnkulturgut Gostewitz im Rahmen der Riesaer Klimawoche. (SZ)

Anmeldungen: www.laendlicher-raum.sachsen.de/veranstaltungen bis zum 27. August. Teilnahme ist kostenfrei.

zur Startseite