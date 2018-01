Experten für Hals, Nase, Ohren Nicht überlaufen und sogar noch freie Termine – in Freitals Stadtmitte praktizieren jetzt zwei neue Ärzte.

Antonin Budcek und Julia Blödow praktizieren jetzt am Medizinischen Versorgungszentrum in Freital-Deuben. Die beiden HNO-Ärzte schließen eine große Versorgungslücke. © Andreas Weihs

Freital. Ihr erster Freitaler Patient kam mit den typisch jahreszeitlichen Leiden. „Völlig verstopfte Atemwege, er bekam schlecht Luft“, berichtet Julia Blödow. Damit war er genau ihr Fall – Blödow ist HNO-Ärztin und praktiziert nun am Medizinischen Versorgungszentrum An der Weißeritz. Die 38-Jährige steigt nach einer Baby-Pause wieder ins Berufsleben ein und ersetzt ihren Mann, der am Pirnaer Klinikum Chefarzt der HNO-Abteilung ist und die Praxis in Freital nur vorübergehend besetzte.

Ihr erster Arbeitstag am vergangenen Mittwoch sei sehr positiv verlaufen, sagt die Ärztin, die in Aachen studierte, dort an der Uniklinik arbeitete und später an die Charité nach Berlin wechselte. „Ich habe in Freital sehr nette Kollegen und auch ein tolles Praxisteam vorgefunden.“

Nette Kollegen – damit ist auch Antonin Budcek gemeint. Der 33-jährige Mediziner stammt aus Prag, studierte dort an der Medizinischen Universität und zog anschließend ins vogtländische Plauen. Dort arbeitete er sieben Jahre an der Klinik und absolvierte dabei seine Facharztausbildung als HNO-Arzt. Als die Stelle in Freital ausgeschrieben wurde, bewarb er sich und zog mit Frau und zwei Kindern nach Dresden. Zwei Tage arbeitet Budcek nun in der Freitaler Praxis, drei Tage am Klinikum in Pirna, wo er auch Operationen durchführt. „Ich bin hier sehr zufrieden“, sagt Budcek. Gute Bedingungen, eine moderne Praxis und Patienten, die froh sind, bei einem Facharzt schnell einen Termin zu bekommen – Budcek hat die Entscheidung, in die Region Dresden zu wechseln, bisher nicht bereut. „Auch meine Familie lebt hier gerne“, sagt der HNO-Spezialist.

Blödow und Budcek gehören zu jenen jungen Medizinern in Freital, die das Angebot in jüngster Zeit deutlich erweitert haben. Noch vor wenigen Monaten war es schwierig, bei Hausärzten überhaupt aufgenommen zu werden oder bei Spezialisten schnell einen Termin zu bekommen. Dann ging im Sommer 2017 das medizinische Versorgungszentrum an den Start, ein Ableger der Helios Weißeritztal-Kliniken. Im Prinzip ist die Niederlassung an der Dresdner Straße 209 eine Art Praxisgemeinschaft, nur dass die insgesamt vier Ärzte angestellt sind.

Neben Blödow und Budcek praktizieren hier auch die Internisten Henry Steinbach und Vinzenz Grahl. Die beiden decken zudem die hausärztliche Versorgung mit ab. „Egal, was es ist – wir sind die erste Anlaufstelle bei Krankheiten und überweisen zu Spezialisten, wenn notwendig“, sagt Mediziner Steinbach.

Das entspannt die Situation in Freital. Und im Gegensatz zu manch anderer Praxis ist das Versorgungszentrum noch nicht überlaufen – Termine gibt es hier schnell, Patienten werden noch aufgenommen. Die Praxis ist barrierefrei zugänglich und topmodern ausgestattet.

Die HNO-Ärzte Budcek und Blödow können daher auch Leistungen anbieten, die manch niedergelassener Kollege nicht im Angebot hat. So verfügen sie über ein Ultraschallgerät, das für die Diagnose herangezogen wird und in manchen Fällen das Röntgen überflüssig macht. Auch sind beide Ärzte für die pädiatrische HNO-Heilkunde ausgebildet, also die Behandlung von Kindern ab dem Säuglingsalter.

Geöffnet ist von Montag bis Freitag 7.30 bis 13 Uhr sowie Montag und Donnerstag 14 bis 18 Uhr.

zur Startseite