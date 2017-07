Experten entlasten Löbauer Busfahrer Der Verband der Bustouristiker hat den Unfallhergang analysiert. Er kommt zu der Erkenntnis, dass der Unfall auf der A 9 nicht zu verhindern war.

Symbolbild: Der Unfall des Löbauer Buses sei nicht zu verhindern gewesen, sagen Fachleute. © dpa

Löbau/Köln. Der RDA – der Internationale Bustouristikverband mit Sitz in Köln – äußert sich in einer Pressemitteilung zum möglichen Unfallhergang des Busunglücks mit 18 Toten und 30 teils Schwerverletzten auf der A 9 in Bayern vor knapp zwei Wochen. Der Bus stammte vom Löbauer Busunternehmen Reimann und war in Löbau gestartet. Am Steuer saß ein Fahrer der Löbauer Firma. Der Sicherheitsbeauftragte des RDA, Johannes Hübner, beurteilt die Lage so: Nach eingehender Bewertung von Sachlage und Fakten zu dem Unfall am 3. Juli auf der A 9 bei Münchberg gebe es überzeugende Indizien, dass der betroffene Reisebus und sein Fahrer im Bereich eines Stauendes in eine Notbremssituation genötigt wurden. „Diese war nicht absehbar und durch den Fahrer nicht mehr vermeidbar“, so Hübner.

Durch eine Verkettung außergewöhnlicher Umstände sei es nach dem Anprall auf einen vor dem Bus anhaltenden Laster zum Austritt von Kraftstoff gekommen, schildert der Sachverständige weiter. Der Kraftstoff habe sich unfallbedingt sofort entzündet und den davor stehenden Lkw-Anhänger mit erfasst.

Obwohl beide Busfahrer im Unglücksbus versuchten, ihren Fahrgästen augenblicklich zu helfen, wurde der verletzte Fahrer selbst Opfer der Flammen. Dem zweiten Fahrer gelang es, den 30 Überlebenden bei der Evakuierung durch die hintere Tür zu helfen. „Alle Beteiligten im Bus sind folglich Opfer eines für sie unausweichlichen Ereignisses geworden“, schlussfolgert Sicherheitsexperte Johannes Hübner. Der Verband RDA unterhält ein Netzwerk, das nach derartigen Busunglücken hilft und Krisenmanagement betreibt. Außerdem werden Sicherheitstrainings angeboten für Busfahrer. In den Seminaren werden Fahrer für das Verhalten in Notsituationen geschult. Zudem werden Unfallursachen erforscht, um künftige Unglücke zu vermeiden und die Sicherheit auf Busreisen zu verbessern. Allein von deutschen Unternehmen sind laut RDA-Verband 79 000 Busse auf den Straßen und Autobahnen unterwegs mit 100 000 Fahrern. 24 Millionen Fahrgäste sind jährlich im Fernverkehr unterwegs. (SZ)

