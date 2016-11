Experten berichten über Crystal-Gefahr

Die Droge Crystal spielt gerade in der Grenzregion eine immer größere Rolle. Auf die damit verbundenen Gefahren will der Verein Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen in Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion im Sebnitzer Stadtrat aufmerksam machen. Am kommenden Freitag findet deshalb in Sebnitz die Vortragsveranstaltung „Mode-Droge Crystal? Sucht verankert sich in der Gesellschaft“ statt. Dazu konnten sachkundige Akteure gewonnen werden: Der Leiter einer sächsischen Suchtbehandlungs- und Beratungsstelle, ein Vertreter des Suchtpräventionsteams der sächsischen Polizei sowie ein Betroffener werden ausführlich über ihre Arbeit Auskunft geben und über ihre Erfahrungen berichten. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Lehrer, interessierte Bürger, Mitarbeiter in Jugendeinrichtungen sowie Kommunalpolitiker. Besonders sollen Jugendliche und junge Erwachsene für dieses Thema sensibilisiert werden. (SZ)

„Mode-Droge Crystal?“ am 25. November, 19 Uhr, im Theatre Libre, Schillerstraße 3, Sebnitz. Die Teilnahmegebühr entfällt, Anmeldungen sind weiterhin möglich unter bks@bks-sachsen.de

