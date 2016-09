Experte sieht Sicherheitsrisiken, wenn das Auto denkt und lenkt In Dresden diskutieren Experten über Roboterautos, synchrone Ampeln und vernetzte Fahrzeuge. Die Stadt könnte in einigen Punkten künftig Vorreiter sein.

Dresden. Sicherheitsrisiken sind nach Einschätzung eines Verkehrsexperten die größte Hürde auf dem Weg zum Roboterauto. „Da wird man noch vieles tun müssen“, sagte Matthias Klingner, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme in Dresden.

So müsste ein per Computer gesteuertes Fahrzeug Berechnungen zufolge rund 300 000 Kilometer ohne Eingriff des Fahrers zurücklegen, um so sicher unterwegs zu sein wie ein durchschnittlicher Fahrer mit seinem Auto. Ein selbst fahrendes Auto von Google habe bisher aber lediglich zwischen 1 000 und 2 000 Kilometer ohne Eingriff des Sicherheitsfahrers zurückgelegt. „Da sieht man die Dimensionen, die dazwischen liegen.“

Klingner spricht daher von einem „großen Zeithorizont“, bis sich neue Technologien wie das autonome Fahren tatsächlich durchsetzen. Der Professor führt dafür als Beispiel E-Mobilität an. Die Erwartung von Tausenden Autos auf der Straße habe sich bisher nicht erfüllt. „Die Mobilität der Zukunft wird nicht so grundsätzlich anders aussehen als heute“, so Klingner – zumindest im privaten Bereich. Im öffentlichen Verkehr könnten sich Elektrobusse und -bahnen dagegen rascher durchsetzen. „Batteriebusse sind ein großes Thema heutzutage, da fallen Restriktionen wie die Reichweite nicht so ins Gewicht.“ Es sei denkbar, das in etwa acht bis zehn Jahren die ersten Busse und Bahnen autonom auf eigenen Linien unterwegs seien.

Autonomes Fahren lasse sich nur im Zusammenhang mit dem gesamten Verkehrsfluss betrachten, sagte Klingner. „Da kann man sich in Zukunft vieles vorstellen, was den Verkehr flüssiger macht.“ Unter anderem mehr grüne Wellen mithilfe von synchron geschalteten Ampeln sowie kürzere Sicherheitsabstände durch hochautomatisierte Fahrzeuge. Laut einer Rechnung des Instituts lassen sich 15 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes in Dresden einsparen, wenn das Risiko, an einer roten Ampel zu stehen, um 30 Prozent minimiert werde. „Das ist keine Fiktion“, erklärte Klingner und verwies auf Städte wie Los Angeles, wo die Ampeln synchron gesteuert werden.

Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung treffen sich am Donnerstag in Dresden, um über „intelligente Lösungen für effiziente Mobilität“ zu diskutieren. Sächsische Unternehmen und Forschungseinrichtungen stellen bei der von der Sächsischen Energieagentur (SAENA) veranstalteten Tagung aktuelle Technologien und Systeme vor.

Dresden könnte auf dem Gebiet der Mobilität eine Vorreiterstadt werden, erklärte Klingner. So sollen neue automatisierte Fahrsysteme außer auf der Autobahn künftig auch in Dresden und mindestens fünf anderen deutschen Städten erprobt werden. Dafür wird derzeit ein spezielles Testfeld aufgebaut. „Synchrone Mobilität 2023“ heißt das Programm, das sich Dresden auf die Fahnen geschrieben hat. (dpa)

