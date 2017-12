Experte hat Spindelfabrik begutachtet Das Artenschutzgutachten für die abrissreife Ruine wird zurzeit erstellt.

„Derzeit wird das Artschenschutzgutachten für die Spindelfabrik erstellt“ – Bürgermeister Steffen Ernst. © DA-Archiv/Frank Korn

Waldheim. Das ging schneller, als erwartet: „Derzeit wird das Artschenschutzgutachten für die Spindelfabrik erstellt“, erklärte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Donnerstag auf DA-Nachfrage. Der Experte habe sich bereits vor Ort umgeschaut und erarbeite derzeit die schriftliche Dokumentation, so Ernst. Wie der Gutachter vorgegangen ist, wollte er nicht verraten. „Wichtig ist, dass es gelungen ist, und dass wir zügig vorankommen“, so der Bürgermeister. Denn Abriss der Fabrikruine solle so schnell wie möglich erfolgen.

Das Artenschutzgutachten hatte das Landratsamt Mittelsachsen von der Kommune gefordert. Anhand dieses Dokuments entscheide die untere Naturschutzbehörde, ob sie dem Abriss zustimmen kann – und wenn ja, ob daran Auflagen geknüpft sind. Dies könnte die Umsiedlung von eventuell schützenswerten Tieren sowie die Schaffung alternativer Brut- und Lebensräume sein, wie Kreissprecherin Cornelia Kluge bereits gegenüber dem DA erläutert hatte.

Zahlreiche, zumeist besonders gefährdete Tierarten seien nämlich sogenannte „Kulturfolger“. „Sie besiedeln Gebäude und andere Bauwerke, die wildlebenden Tieren Zugang über Spalten und Öffnungen ermöglichen, insbesondere auch solche Gebäude, die längere Zeit nicht mehr genutzt wurden“, heißt es in einem Informationsschreiben der Naturschutzbehörde. Zu diesen Kulturfolgern würden neben Fledermäusen bestimmte Vogelarten wie Mauersegler, Schwalbe, Turmfalke, Schleiereule, Dohle und Haussperling, sowie Hornissen und Wildbienen gehören (DA berichtete). Das Naturschutzgesetz verbiete, diesen Tieren ihre Lebens-, Fortpflanzungs- oder Ruhestätte zu zerstören.

Ob der Gutachter Tiere vorgefunden hat beziehungsweise Hinweise auf deren Vorkommen, dazu äußerte sich Steffen Ernst am Donnerstag mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht.

