Experimentierfreude trifft Sportsgeist Etwa 500 Kinder und Erwachsene messen sich im Stadion. Kuriose Disziplinen sollen Spaß an der Bewegung bringen.

Jens, Alexa, Mandy und Timo Benedix (von links) treten beim Roßweiner Stadtsportfest beim Familienwettbewerb an. Mit Disziplinen wie Handtuch-Zielwurf ist der Spaß garantiert. Familie Benedix meistert die oftmals lustigen Aufgaben am besten und geht am Abend als Gewinner vom Platz. © Dietmar Thomas

Stiefel fliegen durch die Luft, erwachsene Männer fahren mit Bobby-Cars um Slalomstangen herum. Wer das Roßweiner Stadtsportfest nicht kennt, wird bei dem ersten Anblick der jungen und alten Sportler im Stadion zunächst vielleicht denken: Die spinnen, die Sachsen!

Wem es allerdings ein Begriff ist, der weiß, womit zu rechnen ist: frei erfundene Sportarten – je kurioser, desto besser – neben klassischen Disziplinen. Dazu Olympiageist und Familienfreundlichkeit: Das ist das Konzept, welches die Tradition Stadtsportfest in Roßwein vor einigen Jahren wiederbelebte. Peter Krause, stellvertretender Bürgermeister und Vize-Chef beim Roßweiner SV, erklärt die undogmatische Wahl der Wettkampfdisziplinen ganz einfach: „Wir probieren Sachen aus, die teils ein bisschen idiotisch sein mögen, aber die Leute trotzdem reizen.“ Das Schießen, die Staffelläufe und der Stiefelweitwurf seien gängige Standards, alles andere seien eigene Ideen – jedes Jahr gebe es Abwandlungen. „Man hat da einfach hin und wieder Eingebungen und die werden dann ausprobiert.“

In diesem Jahr stehen deshalb auch Handtuchwurf, Korkenzielwerfen, Touch- Wall und Bobby-Car-Rennen auf dem Zettel für den Familienwettkampf. Beim Korkenzielwerfen gibt es vier Eimer, die jeweils einen Punkt einbringen, sowie einen in der Mitte stehenden Eimer, welcher satte fünf Punkte einbringt, wenn der Korken in ihm landet. Die Touch-Wall wird von der Sparkasse Döbeln bereitgestellt und ist eine 16 Felder große Reaktionswand. Leuchtet ein Feld bunt auf, müssen die Teilnehmer es möglichst schnell berühren, woraufhin ein anderes Feld sich färbt.

Wie der Handtuchwurf funktioniert, ist gerade bei Familie Benedix zu beobachten: Aus kurzer Entfernung muss ein Handtuch derart gefühlvoll und geschickt geworfen werden, dass es auf der gespannten Leine hängenbleibt. Eine Sportart also, die sich bestens beim Aufhängen der Wäsche üben lässt. Der siebenjährigen Alexa Benedix gefiel das Handtuchwerfen von allen Disziplinen am besten. Ihr ein Jahr älterer Bruder Timo lobt vor allem die Touch-Wall. „Es macht viel Spaß hier“, sagt Mutter Mandy. Sie seien nicht jedes Jahr dabei, diesmal habe es sich einfach so ergeben. Vater Jens bringt der Familie in allen Disziplinen die meisten Punkte ein. Doch, wie gut steht die Familie in der Gesamtwertung da? Mandy Benedix ist gespannt: „Wir wissen ja nicht, was bei den anderen auf den Wertungszetteln steht.“

Am Freitag fanden zum Sportfest bereits Firmencoups im Volleyball und Fußball statt. Am Sonnabend starteten vor dem Familienduell viele andere Wettkämpfe. Die Hortkinder unter den Fußballer konnten ganz stolz in neuen, einheitlichen Dressen auflaufen, die Thomas Otto-Scholz vom Gewe Wintergartenzentrum spendiert hatte. Auch Läufe starteten, darunter ein neuer: der Zuckertütenmarathon. 20 Schulanfänger nahmen daran teil, 14 waren angemeldet gewesen.

Unterdessen gibt Mandy Benedix ihren Wertungszettel bei Peter Krause ab. Was sie noch nicht weiß, ist, dass Familie Benedix die meisten Punkte und somit Platz eins der neun gestarteten Familien erreicht hat. „Gewinnen ist zwar nebensächlich, aber auch ein Anreiz“, sagt Peter Krause. Am Ende gehe es darum, dass Eltern und Kinder sich bewegen, anstatt drinnen vor dem Fernseher zu sitzen.

zur Startseite