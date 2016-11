Experimente mit Weihnachtsmärkten Die Debatte um die Verlängerung des Striezelmarktes geht weiter. Die Parteien wollen dazu Gespräche führen.

Am Altmarkt läuft der Aufbau für den Striezelmarkt, parallel wird über eine Verlängerung der Weihnachtsspektakel ab 2017 diskutiert. © Sen Ellger

Die Tourismuswirtschaft ist mit dem Vorschlag vorgeprescht, den Striezelmarkt zu verlängern. Das soll ein Baustein sein, die Flaute bei den Dresden-Besuchern zu beenden. Allerdings stößt die Idee, mit dem Markt früher als bisher zu beginnen, eher auf Ablehnung. Eine Verlängerung über Weihnachten hinaus können sich Politiker und auch Kirchenvertreter vorstellen, auch für andere Weihnachtsmärkte.

Einen konkreten Vorschlag macht jetzt FDP-Fraktionschef Holger Zastrow. „Wir müssen die begonnene Debatte wachhalten und bereit sein, die Sache ohne Vorbehalte zu diskutieren.“ Die Signale von den Kirchen seien ermutigend. „Wenn man sich nicht an den Striezelmarkt als Leitmarkt herantraut, sollte es zunächst mit anderen Märkten probiert werden. Man könnte in die Marktsatzung eine Experimentierklausel einfügen.“ In der Satzung ist bisher festgeschrieben, dass andere Märkte nicht vor dem Striezelmarkt beginnen und nach ihm enden dürfen. Laut Zastrow sollte es einfach ein oder zwei Jahre probiert und privaten Betreibern erlaubt werden, nach Weihnachten zu öffnen. „Ich würde den Augustusmarkt dafür ab dem kommenden Jahr zur Verfügung stellen.“ Er betreibt den Weihnachtsmarkt an der Hauptstraße. Einen Antrag wolle er aber nur als FDP nicht stellen, sondern sich dazu mit anderen Fraktionen absprechen.

Grünen-Fraktionschef Thomas Löser wäre eher dafür, eine verlängerte Öffnung am Markt vor der Frauenkirche auszuprobieren. Der Neumarkt sei ein noch präsenterer Ort und der Markt dort besonders schön. „Darüber könnte man diskutieren“, so Löser. Obwohl die Grünen einer generellen Verlängerung der Weihnachtsmärkte eher skeptisch gegenüberstehen. „Mich würde aber vor allem zunächst interessieren, ob die Händler das auch wollen.“ Auch die SPD ist dafür, den Vorschlag intensiv zu diskutieren. „Ich würde das nicht sofort ablehnen, wie es andere getan haben“, so Fraktionschef Christian Avenarius. „Maßgeblich ist, wie sich das auf die Leute auswirkt, die sich auf dem Striezelmarkt bucklig arbeiten und was die Kirchen dazu sagen.“ Da sich Superintendent Christian Behr für eine längere Öffnung offen zeigt, müsse man darüber intensiv nachdenken. Avenarius kündigte Gespräche mit der Verwaltung an, um die Bedingungen zu klären, und auch mit Händlern und Kirchen wolle er dazu diskutieren.

Die CDU werde sich mit dem Tourismusverband dazu treffen, so der Geschäftsführer der Fraktion, Andreas Rönsch. „Natürlich muss auch geklärt werden, ob das von den Händlern gewünscht wird.“ Da sind die Meinungen unterschiedlich. Während vor allem Anbieter von heißen Getränken wie Glühwein und Essen damit rechnen, auch nach Weihnachten noch gute Geschäfte machen zu können, sehen es Händler kritisch, die typische Weihnachtssachen wie Räuchermännchen, Schwibbögen und so weiter verkaufen. Bei den Weihnachtsartikeln sei wenig Absatz nach dem Fest zu erwarten. Da denkt die CDU allerdings, dass durchaus Touristen aus Russland oder China auch nach Weihnachten noch Interesse haben, weil sie solche original sächsischen Artikel kaufen, wenn sie hier sind, egal zu welcher Jahreszeit.

Es gibt also noch jede Menge Diskussionsbedarf, bevor über eine mögliche Verlängerung der Weihnachtsmärkte entschieden wird. Zastrow sieht darin die Chance, Dresdens Profil als deutsche Weihnachtshauptstadt zu schärfen. „Wir haben ja noch Zeit, das zu klären. Eine Entscheidung bis Juni 2017 wäre gut, um sich darauf einzustellen.“ Er würde seinen Augustusmarkt als Experiment nur fair finden, weil er im kommenden Jahr mit Einschränkungen rechnet. „Da ist die Augustusbrücke gesperrt, weil sie saniert wird, das wirkt sich natürlich erheblich auf meinen Weihnachtsmarkt aus.“ Er spricht von einem „erheblichen Eingriff“.

