Experimente in der Stadt Ein gemeinsames Zentrum von Leibniz-Institut und TU Dresden widmet sich der Zukunft des Wohnens.

Der Chef des Stadtlabors: Robert Knippschild ist neuer Leiter des Interdisziplinären Zentrums für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS) in Görlitz. Foto: © Jens Trenkler

Es ist ein Stadtlabor. Es geht um die Frage, wie der Mensch in Zukunft leben will. Wie sich Städte entwickeln. Im Juni 2014 gingen das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und die Technische Universität Dresden eine Kooperation ein. Sie gründeten das Interdisziplinäre Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS) in Görlitz. Einige erfolgreiche Projekte gab es bereits. Zum Beispiel ein Probewohnen im Altbaubestand in der Görlitzer Innenstadt oder ein Projekt zur Grünflächen- und Naturentwicklung in Städten. Seit Juli ist das Team des Zentrums nun komplett.

Robert Knippschild heißt der Neue, studierter Raumplaner, 42 Jahre alt – und seit 1. Juli Inhaber der Professur für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau. So kompliziert wie der Titel, so komplex ist auch Knippschilds Aufgabenfeld. Drei Tage pro Woche will er am Sitz des Stadtumbau-Zentrums in Görlitz verbringen. Die anderen zwei Wochentage benötigt er für die Lehre an der TU Dresden und am Hochschulstandort in Zittau.

Stadtumbau wird häufig immer noch gleichgesetzt mit dem Rückbau von leer stehendem Wohnraum. „Dabei geht es mit der Revitalisierung der Innenstädte, der Bewältigung sozialer Missstände, der ökologischen Aufwertung von Städten und Stadtquartieren und der Anpassung an den Klimawandel eigentlich um viel mehr“, sagt Bernhard Müller, Direktor des IÖR in Dresden und Sprecher des Aufsichtsgremiums des IZS. All das soll das Zentrum aufgreifen. Selbstverständlich würden dabei auch die Anforderungen historischer Städte und des Denkmalschutzes eine große Rolle spielen.

Für Knippschild ist Stadtumbau die Anpassung von Städten an neue Herausforderungen. „Viele große Städte in Deutschland boomen jetzt, aber zwei Drittel der Klein- und Mittelstädte haben mit Schrumpfungsproblemen zu tun“, sagt er. Für sein Zentrum bedeute das dreierlei: „Als Erstes wollen wir uns die Ausgangslage in den Städten anschauen.“ Danach sollen Ansätze für Veränderungen in Deutschland und im Ausland betrachtet werden. Und als Drittes geht es darum, wie sich deutsche Erfahrungen auf Städte im Ausland übertragen lassen und umgekehrt.

Er selbst spricht fließend Polnisch und auch etwas Tschechisch, so dass er problemlos Richtung Osten schauen kann. Görlitz und Zgorzelec will er als gemeinsame Stadt in die Aktivitäten einbinden. Doch Knippschild möchte nicht nur internationaler werden, sondern auch die Frage der ökologischen Aufwertung von Städten angehen, biologisch vielfältige Grünflächen in bestehende Stadtstrukturen integrieren: „Das schauen wir uns in ganz Deutschland an und entwickeln daraus Handlungsempfehlungen.“

Neben dem laufenden Projekt Probewohnen gibt es viele Ideen für neue Forschungsfragen. Wie können Investoren überzeugt werden, in denkmalgeschützte Gebäude zu investieren? Gerade dort ist der Leerstand in vielen Städten groß. Wie können solche Viertel auch mit Blick aufs Klima der Stadt weiterentwickelt werden? Wie lässt sich die Lebensqualität so steigern, dass Städte für Menschen aller Generationen attraktiv werden? Nicht nur Görlitz und seine Partnerstadt Zgorzelec sollen dabei von den Forschungen profitieren. „Wir wollen eine internationale Anlaufstelle zu Fragen des ökologischen und revitalisierenden Stadtumbaus werden, sowohl für Wissenschaftler als auch für Städtevertreter“, sagt Knippschild.

