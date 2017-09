Experiment gelungen Die Bautzener Brauerei hat jetzt Bier aus einem ungewöhnlichen Rohstoff hergestellt. Das ist erst der Anfang einer besonderen Partnerschaft.

Wohl bekomm’s! Saskia Schwarzweller, Service-Leiterin des Bautzener Brauhauses, freut sich über das gelungene Experiment: Bier aus Chevallier-Braugerste. © Carmen Schumann

Es hätte auch schiefgehen können. Doch zum Glück hatte der Braumeister des Bautzener Brauhauses, Berthold Jörg, ein gutes Händchen mit der ungewöhnlichen Braugerste. Anfang Juli setzte er einen Sud an mit der sogenannten Chevallier-Gerste. Diese Sorte stammt ursprünglich aus England und wurde lange Zeit auch hierzulande angebaut, wie alte Schriften belegen. Im Gegensatz zur normalen Braugerste, die einen Eiweißgehalt von sieben bis neun Prozent hat, weist die Chevallier-Gerste 14 Prozent auf. Die Tatsache, dass das Eiweiß ein natürlicher Klebstoff ist, macht den Brauprozess schwierig und langwierig. Doch bei Berthold Jörg klappte das Experiment auf Anhieb. 2 000 Liter des süffigen, naturtrüben Getränks konnte er pünktlich zum Wasserkunstfest abfüllen. Service-Leiterin Saskia Schwarzweller brachte es unter die Leute. „Die acht Fässer zu jeweils 50 Liter sind restlos weggegangen“, sagt sie. Und viele hätten gefragt, was es mit dem neuen Bier auf sich hat. Was den Geschmack betrifft, so sei die Resonanz durchweg positiv ausgefallen. „Das Chevallier-Pils ist ein mildes Bier, wie es in die hiesige Landschaft passt“, sagt Saskia Schwarzweller.

Was jetzt noch von der im Juli angesetzten Charge übrig ist, soll beim „Tag der Sachsen“ an diesem Wochenende in Löbau sowie beim Naturmarkt in Wartha am kommenden Sonnabend verkauft werden. Dort kann man dann auch einen Kornbrand aus Chevallier-Gerste kosten, den Norbert Kunz vom Bierbrauhaus Obergurig angesetzt hat. Langfristig gesehen sollen im Haus der tausend Teiche in Wartha dauerhaft Biere aus alten Braugerstesorten verkauft werden. Der Imbiss wird vom Bautzener Mönchshof betrieben, dessen Inhaber Bodo Siegert sehr angetan von dieser Idee ist. Der Gedanke, mit der alten Sorte Chevallier-Gerste zu experimentieren, erwuchs aus dem Projekt des Biosphärenreservats zur Erhaltung alter Getreidesorten. Denn die Biosphärenreservate haben die Aufgabe, die genetische Vielfalt von Kulturpflanzen zu schützen. Zunächst förderte man seit 2007 den Anbau von alten Brotgetreidesorten. Bekanntestes Beispiel ist der Champagnerroggen, aus dem bereits zahlreiche Bäckereien aus der Region Brot backen. An das Saatgut für alte Braugerste-Sorten heranzukommen, sei gar nicht so einfach gewesen, sagt Eva Lehmann, Projektleiterin beim Biosphärenreservat. Für den Anbau in dieser Saison bezog man es von der „Landesinitiative pflanzengenetische Ressourcen“ aus Nordrhein-Westfalen. Die beiden Sorten „Heines Goldthorpe“ und „Dr. Francks Grannenabwerfende Imperialgerste“ werden zurzeit von der Agrargenossenschaft Klitten und der Agrarproduktionsgenossenschaft Steinitz angebaut. Demnächst können Brauer und Kornbrenner aus der Region damit experimentieren. Die Gerste für das Chevallier-Bier wurde hingegen komplett in Nordrhein-Westfalen angebaut und als Erntegut importiert.

Wie Eva Lehmann sagt, sind die alten Sorten anspruchslos und vertragen auch mal eine Trockenperiode. Außerdem seien sie winterhart und würden durch ihren höheren Eiweißgehalt und ihre reichhaltige Palette an Aromen ein tolles Geschmackserlebnis bieten. Die aus historischen Getreidesorten handwerklich gebrauten Biere sollen künftig unter dem Oberbegriff „Oberlausitzer Heidebräu“ vermarktet werden.

