Expandiert der Weihnachtsmarkt? Auf dem Markt am Schloss Burgk war es in diesem Jahr manchmal übervoll. Die Stadt will das Konzept behutsam überarbeiten.

Der Schlossadvent in Freital-Burgk wird immer beliebter. Nun wird über eine Erweiterung nachgedacht. © Andreas Weihs

Die Stadt Freital zieht ein positives Fazit zu den beiden Weihnachtsmarkt-Wochenenden auf Schloss Burgk. „Die Stadtverwaltung ist mit der Entwicklung des Schlossadvents und der Resonanz der Freitaler und Gäste auf das Angebot sehr zufrieden“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Die Stände im Schlosshof waren am ersten und zweiten Adventswochenende aufgebaut. Zu Stoßzeiten war das Durchkommen schwer. An einzelnen Ständen, wie dem des Lionsclubs, bildeten sich zeitweise lange Schlangen.

„Dass es auf solch attraktiven Märkten auch Stoßzeiten gibt, liegt in der Natur der Sache. Aus Sicht der Verwaltung ging der Andrang zu keiner Zeit über ein verträgliches Maß hinaus“, so Weigel. Das Flair des Weihnachtsmarktes werde ja gerade eher von der Vielzahl der Besucher geprägt als von einem leeren Schlosshof. Zu Überlegungen, ob der Weihnachtsmarkt auf umliegende Straßen oder auf den Parkplatz ausgedehnt werden könnte, will sich der Sprecher nicht konkret äußern.

„Die gute Resonanz gibt der Stadtverwaltung natürlich Ansporn, am Konzept des Marktes weiterzuarbeiten“, so Weigel. Dazu werde es Abstimmungen mit denen an der Organisation des Marktes Beteiligten geben. In die Entscheidungsfindung sollen auch die Gremien des Stadtrats eingebunden werden. „Wichtig ist es, ein gutes Maß für mögliche Neuerungen beziehungsweise Veränderungen zu finden, um nicht das Erfolgsrezept zu verderben oder den Bogen zu überspannen.“ So kurz nach den beiden Veranstaltungswochenenden sei es daher noch viel zu früh, für den nächsten Schlossadvent konkrete Entwicklungen zu benennen. „Schnellschüsse liegen allen Beteiligten nicht im Sinn.“

Für den Markt plant die Stadt pro Jahr rund 35 000 Euro an Ausgaben ein. Das Budget wird jedoch nicht immer komplett ausgeschöpft. An allen vier Veranstaltungstagen gibt es für Kinder und Familien zahlreiche, überwiegend kostenlose Angebote sowie ein weihnachtliches Musikprogramm.

