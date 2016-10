Exotische Vögel zu sehen Der Radeberger Kanarien- und Exotenzüchter-Verein lädt in die Turnhalle ein.

Am kommenden Wochenende wird es exotisch in der alten Turnhalle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg: Der Radeberger Kanarien- und Exotenzüchter-Verein lädt dann – am 15. und 16. Oktober – zur Vereinsschau ein. Es werden Vögel von allen Kontinenten zu sehen sein – unter anderem Kanarien, Sittiche, Großsittiche, Papageien, Finkenvögel, Täubchen und Wachteln. Auch Infostände bereichern die Ausstellung, so wird ein Bienenzüchter seinen Verein vorstellen und Hinweise zur Haltung von Bienen geben. Eine Patchworkausstellung samt Verkauf ist im Rahmen der Schau ebenfalls geplant. Auch Vögel, Vogelbedarf und Futtermittel können gekauft werden – und ein Blumenstand wird für Farbe sorgen. Auch die beliebte Tombola gehört zum Programm. Laut Veranstalter stehen auf dem Gelände reichlich kostenlose Parkplätze bereit. Geöffnet ist die Ausstellung dann am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr. (SZ)

