Exotische Döbelner

Maik Fuhrmann und Felix Scholz vom Döbelner SC bereiten sich auf die Saison in der 1. Verbandsliga vor. Während alle anderen Teams der Region ab sofort 120 Wurf absolvieren, startet diese Mannschaft als einzige nach wie vor über 200 Kugeln. © André Braun

Am kommenden Wochenende beginnt im Kegeln die Saison 2016/2017. Dabei sind auch in dieser Spielzeit die Kegler der einheimischen Vereine in den verschiedensten Spielklassen aktiv.

1. Verbandsliga 200

Die erste Männermannschaft des Döbelner SC spielt in der höchsten Spielklasse des Keglerverbandes Sachsen, in der ersten Verbandsliga, über die Wurfdistanz von 200 Wurf. Damit sind die Kegler um Mannschaftskapitän Andreas Rippin fast schon Exoten, da alle anderen Mannschaften des Regionalbereiches über die internationale Wurfdistanz von 120 Wurf spielen. In der kommenden Saison wollen die Döbelner Kegler den Platz acht vom Vorjahr verbessern.

Bezirksliga 120

In der Bezirksliga des Keglerverbandes Leipzig treten über 120 Wurf die Kegler des LWV Geringswalde als Aufsteiger an. Die Mannen um Mannschaftskapitän Axel Mißbach haben sicherlich das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen. Bei konzentrierter Leistung der eingesetzten Akteure ist dies zu realisieren. Bereits am kommenden Sonnabend müssen sie in Rochlitz zum ersten Punktspiel antreten. Dies wird kein leichtes Unterfangen da die Rochlitzer seit Jahren zwei gleichstarke Vertretungen in den Verbänden Leipzig und Chemnitz am Start haben und es ab zu warten ist, mit welcher Aufstellung sie das Lokalderby gegen Geringswalde bestreiten werden.

Bezirksklasse 120

In der Bezirksklasse spielen gleich vier Vertretungen des Regionalbereiches Döbeln. Interessant wird es vor allem in der Staffel 1 zugehen, treffen da gleich drei davon aufeinander. Der SV Einheit Lüttewitz ist vor allem auch durch seinen Kader aus der zweiten Vertretung in einer möglichen Favoritenrolle zu sehen, die zweite Vertretung des Döbelner SC hofft hingegen, die Saison ohne große Abgaben an ihre erste Vertretung zu bestreiten. Die Mannschaft des SV Gersdorf 1910 sollte mit einem vergleichsweise kleinen Kader eine gute Rolle spielen. In der Staffel 2 wird es für die Mannschaft des SKV 2001 Waldheim darum gehen, sich an das Wurfsystem zu gewöhnen. Durch den Systemwechsel wurden die Zschopaustädter aus der Bezirksliga zurückgestuft und wollen nun wieder angreifen.

Regionalliga Döbeln

Die Regionalliga Döbeln spielt in diesem Jahr wieder in zwei gleichwertigen Staffeln. Für die Staffel A mit den Mannschaften SV Leisnig 90 II, Döbelner SC IV, SKV Waldheim III, ESV Lok Döbeln, LWV Geringswalde II und SV Gersdorf 1910 III steht am kommenden Wochenende der erste Spieltag an. In diesem Jahr spielen alle Mannschaften mit vier Aktiven und dem 120-Wurfsystem nach Kegelwertung. Am Sonnabend geht es in Leisnig mit zwei Punktspielen los. Der SV Leisnig II empfängt den Regionalmeister des vergangenen Jahres, Döbelner SC IV, und die Waldheimer Frauen (gemeldet als 3. Vertretung) müssen sich mit dem ESV Lok Döbeln auseinandersetzen. Während im ersten Duell der Gast eindeutig die Favoritenbürde trägt, ist das zweite Duell ausgeglichen zu betrachten. Es bleibt abzuwarten, welche Spieler und Spielerinnen den Mannschaftsleitern Carina Holzbauer-Zorn und Uwe Manthey zur Verfügung stehen. Der Spieltag wird durch die Begegnung zwischen dem LWV Geringswalde II und dem SV Gersdorf III am Sonntag komplettiert. Auch in dieser Partie erscheint die Tagesform entscheidend für den Ausgang des Spieles.

Die Staffel B startet erst eine Woche später in das Wettkampfgeschehen mit den Mannschaften SV Leisnig 90 I, SV Einheit Lüttewitz II, SKV 2001 Waldheim II, Döbelner SC III und SV Gersdorf 1910 II.

Nachwuchs

Die einzige Jugendmannschaft des Regionalbereiches, Döbelner SC, startet in der Kreisliga Freiberg und wird sich in zehn Turnieren über die gesamte Saison verteilt in der Jugend A mit fünf Mannschaften des Freiberger Gebietes messen. (DA/kb)

