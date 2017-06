Exot treibt seltsamen Stängel Seit 20 Jahren haben Christfried und Helga Nitsche aus Niesky eine Pflanze, die jetzt zum ersten Mal blüht. Ist das nun ihr Ende?

Christfried Nitsche ist neugierig, was für eine Blüte diese exotische Pflanze hervorbringt. Gar zu gerne wüsste er auch, um was für eine Art es sich handelt. © andré schulze

Niesky. Damit haben Christfried und Helga Nitsche nicht gerechnet. Vor einigen Tagen entdeckten sie an einer ihrer Topfpflanzen im Garten einen Stängel. Für eine Pflanze ja nicht ungewöhnlich. Für die der Nitsches aber schon. Denn die ist bereits 20 Jahre alt und hat noch niemals geblüht! Am nächsten Morgen traute das Ehepaar aus Niesky seinen Augen kaum. Über Nacht war der Stängel um 30 Zentimeter in die Höhe geschossen. Und er wuchs und wuchs weiter. Jetzt überragt er Christfried Nitsche schon beinahe. Die zartlila Spitze des Triebs lässt eine ebensolche Blüte vermuten.

Gekauft haben sie die Pflanze in der einstigen Gärtnerei Haude in Jänkendorf. „Dort stand alles voller Sukkulenten und Exoten“, erinnert sich Helga Nitsche. Als sie den Topf mit nach Hause nahmen, war die Pflanze so groß wie zwei Männerfäuste. Inzwischen hat sie einen Durchmesser von 40 Zentimetern. Sie vermuten, dass es sich um eine Agave handelt. Genau wissen sie das bis heute nicht. Nur so viel, dass Agaven nur einmal blühen und dann absterben. Ihre Pflanze beobachten die zwei deshalb mit gemischten Gefühlen. „Es wäre schade, wenn sie kaputtgeht“, sagt Helga Nitsche. Ihr Mann nimmt es gelassener. „Kaufen wir eben eine neue und warten wieder 20 Jahre“, sagt er. Die Hobbygärtner sind schon in den 80ern. Seit 1957 verheiratet, lesen sie genauso lange die SZ.

Christfried Nitsche stammt aus Weißenberg, seine Frau aus Schlesien. Beim Tanz in Gebelzig lernten sie sich kennen. Nach Niesky verschlug es sie der Arbeit wegen. Über den Waggonbau, wo Helga Nitsche Finanzbuchhalterin war, bekamen sie eine AWG-Wohnung. Einen Garten zum Ausgleich hatten sie am Kahnicht. Dort war der Bauingenieur und spätere Berufsschullehrer Vorsitzender der Gartensparte. Mit dem Umzug ins eigene Heim gaben sie den Garten auf. Nicht aber ihr Hobby, das Gärtnern. Alles, was blüht, ist das Reich von Helga Nitsche. Ihr Mann kümmert sich um Obst und Gemüse. Zwar sind beide noch fit, doch geht ihnen die Gartenarbeit nicht mehr ganz so flott von der Hand. Die Tochter lebt in Weimar, der Sohn starb vor zwei Jahren. „Auf uns allein gestellt, haben wir einiges reduziert“, sagen sie. Aber ganz ohne Garten, das können sie sich nicht vorstellen. Angesichts der 200 Früchtchen, die ihr Mandarinenbaum hatte, oder der gelben Blüten ihrer Palme. Sie hoffen, dass die Blüte an der Agave aufgeht – bevor etwa ein Sturm den Stängel abknickt.

