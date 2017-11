Tischtennis – 2. Bezirksliga Exot beherrscht Zweiklassengesellschaft Der Döbelner SV kämpft gegen Dresdner Teams um den Titel.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die zweite Bezirksliga entwickelt sich zu einer Zweiklassengesellschaft. Die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte kämpfen fast allesamt gegen den Abstieg. Die obere Hälfte hat das Saisonziel Meisterschaft vor Augen.

Vier der fünf Mannschaften kommen aus der Landeshauptstadt. Einzige Ausnahme, praktisch als Exot, ist der Döbelner SV, der diese große Gruppe anführt und nach dem klaren 11:4-Sieg beim SV Universitätsklinikum Dresden mit 14:0 Punkten von der Spitze grüßt. Allerdings könnte aus der Zwei- auch schnell eine Drei-Klassengesellschaft werden. Denn die beiden verlustpunktfreien Teams aus Döbeln und von Elbe Dresden IV besitzen auch schon vier Zähler Vorsprung auf die Verfolger.

Obwohl das 11:4 als deutlicher Sieg zu werten ist, versäumten es die Mittelsachsen, an ihrem Spieleverhältnis zu arbeiten. Verfolger TTC Elbe Dresden IV hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch immer die besseren Karten in dieser Wertung, was bei einem Remis der beiden Spitzenreiter am letzten Spieltag vor der Winterpause durchaus ins Gewicht fallen könnte. Die Döbelner führten bei Uniklinikum schon mit 11:0. Noch zwei oder drei Spiele mehr und auch in diesem Punkt wären die Mittelsachsen absolute Spitze gewesen. Aber nach der klaren Führung folgten vier Niederlagen am Stück, auch wenn diese letztendlich keinen Einfluss mehr auf den Gesamtsieg hatten.

Ungeschlagen blieben an diesem Tag Torsten Dathe und Matthias Stengel, die sowohl im Doppel als auch in den beiden Einzelrunden erfolgreich waren. (DA/jsc)

zur Startseite