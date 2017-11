Exorbitanter Preisunterschied Eine Brücke in Meinsberg muss instand gesetzt werden. Zwei Firmen geben ein Angebot ab. Die Differenz schockiert den Rat.

Erneut mussten sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses mit der Instandsetzung einer Brücke in Meinsberg auseinandersetzen. Diese wurde beim Hochwasser 2013 stark beschädigt. „Die Maßnahme wird deutlich teurer als erwartet. Wir mussten beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr zusätzliche Fördermittel in Höhe von 17 900 Euro beantragen“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig während der Sitzung am Donnerstag. Für rund 25 600 Euro werden die Mitarbeiter der Firma Brücken- und Spezialbau Meißner aus Leisnig die Reparatur des Bauwerks ausführen. Das Unternehmen hat von den Stadträten den Zuschlag erhalten.

Doch Ausschussmitglied Albrecht Hänel (CDU) traut dem Angebot nicht so recht über den Weg. Denn die Summe unterscheidet sich exorbitant von der des zweiten Bieters: Die Firma Umwelttechnik und Wasserbau aus Leipzig nannte als Summe reichlich 106 000 Euro. „Ist das Angebot von Meißner auskömmlich?“, wollte Hänel deshalb von Wittig wissen. Der Bauamtschef entgegnete: „Ich lege dem Ausschuss doch kein Angebot vor, das nicht geprüft und realistisch ist.“

Die Bauleistungen seien beschränkt ausgeschrieben worden. „Fünf Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert, zwei reichten ihrs ein“, so Michael Wittig. Er vermutet, dass „sich die Leipziger Firma im Gespräch halten wollte, und deshalb eine Summe x aufgerufen hat“.

Die zehn anwesenden Ausschussmitglieder inklusive Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) stimmten dem Vergabebeschluss einstimmig zu. Weil es sich bei den Schäden an der Brücke um Folgen des Hochwassers handelt, übernimmt der Freistaat Sachsen die Gesamtkosten. Die Stadt Waldheim finanziert sie vor und bekommt das Geld aus dem Flutfonds erstattet.

