Exhibitionist zeigt sich Kindern

Die Polizei sucht den Exhibitionisten vom Terrassenufer. © dpa

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr hielten sich zwei Schülerinnen auf dem Hof der Schule am Terrassenufer auf. In einem Gebüsch in der Nähe stand dabei ein Mann und beobachtete die beiden Siebenjährigen.



In der Folge entblößte er sich und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Eine hinzukommende Erzieherin sah den Mann noch beim Weggehen in Richtung Hotel Am Terrassenufer.



Die Kinder und ihre Erzieherin beschrieben den Mann als etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Der Mann habe sonnengebräunte Haut und sehr wenig Haare, fast eine Glatze. Er wirkte ungepflegt, lief sehr langsam und schob dabei ein Fahrrad, an dessen Lenker mehrere Plastikbeutel hingen.



Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben machen können zu dem beschriebenen Mann. Hinweise nimmt die Polizeidirektion entgegen unter Tel.: 0351 / 483 22 33. (szo)

Polizeibericht vom 22. August zurück 1 von 5 weiter Sechs Verletzte bei Autobahnunfall 21.08.2017, 18.24 Uhr / A4, Eisenach-Dresden Ein 56-jähriger Autofahrer war am Montagabend mit seinem Renault Kadjar auf der A4 in Richtung Dresden/Görlitz unterwegs. Im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Dresden-Neustadt verlor er offenbar aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der linken Fahrspur ab, stieß rechts gegen einen Skoda Roomster und anschließend gegen eine Lkw Renault, wie die Polizei meldete. Durch den Aufprall erhielt der Renault einen Drall nach links, kollidierte mit der Mittelplanke und schob diese in die Gegenfahrbahn. Dort konnte ein Ford nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachte in die Metallschienen. Der 56-jährige Renaultfahrer, sein 18-jähriger Beifahrer sowie die vierköpfige Familie im Skoda erlitten leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden beträgt rund 35000 Euro. E-Bikes gestohlen 20.08.2017, 19.30 Uhr bis 21.08.2017 / Dresden- Pieschen In der Nacht zum Montag stahlen Diebe zwei E-Bikes. Die Fahrräder befanden sich auf dem Heckträger eines Skoda Octavia, der an der Fritz-Reuter-Straße parkte. Die Diebe hatten zwei Schlösser aufgebrochen und anschließen die Räder im Gesamtwert von rund 6100 Euro entwendet. Kabeldiebstahl 18.08.2017, 13.00 Uhr bis 21.08.2017, 08.00 Uhr / Dresden-Friedrichstadt An der Fröbelstraße drangen Einbrecher am Wochenende in ein derzeit im Umbau befindliches Schulgebäude ein. Im Haus brachen sie eine Bautür auf und stahlen aus dem als Lager genutzten Raum etwa 90 Meter Kupferkabel, welches sich auf Kabeltrommeln befand. Der Schaden wurde auf rund 2000 Euro beziffert. Einbruch in Autoservice 19.08.2017, 14.30 Uhr bis 21.08.2017, 07.45 Uhr / Dresden-Friedrichstadt Im Verlauf des Wochenendes drangen Einbrecher in das Büro eines Autoservices an der Löbtauer Straße ein. Sie durchsuchten das Mobiliar und stahlen rund 100 Euro Wechselgeld und zwei Bremsscheibenschlösser. Erst mit Radfahrerin, dann mit Schaufensterscheibe kollidiert 21.08.2017, 14.55 Uhr / Dresden-Südvorstadt Großes Pech hatte am Montagnachmittag der 87-jährige Fahrer eines Audi auf der Schnorrstraße in Richtung Uhlandstraße. Als er nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte, stieß er mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammen, die verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Die 23-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Audi und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.150 Euro. Nach der Kollision wollte der 87-Jährige noch sein demoliertes Auto parken, fuhr dabei allerdings gegen die Schaufensterscheibe eines Backshops und versachte diesmal selbst einen Sachschaden von rund 3000 Euro. (szo)

zur Startseite