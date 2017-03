Exakte Brandursache bleibt unklar Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Brandstifter in Pulsnitz geht in die zweite Runde. Ein Zeuge versetzt das Gericht.

Ein Flammenmeer tobte in den Morgenstunden des 28. Juni 2016 in der Lagerhalle einer Pulsnitzer Estrichfirma An der Schäferei unweit eines Baumarkts. Das Ausmaß der Zerstörung beschrieb jetzt auch ein Kriminaltechniker, der zur Brandursache ermittelte. Er sagte am zweiten Prozesstag am Donnerstag vor der Großen Strafkammer im Bautzener Landgerichtsgebäude aus. Es geht unter anderem um Brandstiftung. Die wirft die Anklage dem 23-jährigen polnischen Bauarbeiter Patryk H. vor. Technische Ursachen als Auslöser für den Brand schließt die Kriminalpolizei aus. Der oder die Täter müssen wohl ein Fenster zerstört haben und so in die Halle eingedrungen sein. Was dann passierte, lässt sich offenbar nur schwer rekonstruieren. Um der genauen Brandursache auf die Spur zu kommen, wurde auch ein Spürhund eingesetzt mit einer Nase für typische Substanzen, um Brände zu legen. Das Feuer habe aber so gewütet, dass kein Brandbeschleuniger nachgewiesen werden konnte. Ebenfalls mit einem Spezialhund wurde im Umfeld der Halle nachgeforscht und bestätigt, dass der Angeklagte Patryk H. vor Ort war. Das ist nach Informationen der Verteidigung noch ein Ergebnis des ersten Prozesstages. Die Frage ist, ob das auch für die Brandnacht zutrifft, gab Anwalt Ulf Israel zu bedenken. Denn die Geruchsspuren seien aus seiner Sicht nicht verwunderlich. Der Mann habe für den Bauunternehmer gearbeitet. Solche Spuren können wohl Monate nachweisbar bleiben.

Strafe für Flucht ziemlich sicher

Zumindest wurde der Angeklagte als Fahrer eines Renault kurze Zeit nach Ausbruch des Feuers unweit der Brandstelle von der Polizei gesichtet und flüchtete vor der Kontrolle. Was folgte, war eine wilde und gefährliche Autojagd. In deren Verlauf habe sich ein Polizist nach Information der Anklage nur durch einen Sprung zur Seite retten können. Zwei weiteren Fahrzeuginsassen gelang die Flucht. Dem Angeklagten nicht. Für die Verfolgungsjagd hat er mit ziemlicher Sicherheit eine empfindliche Strafe zu erwarten. Das ist auch der Verteidigung bewusst. Anders sieht sie es beim Vorwurf der Brandstiftung aus. Die bestreitet der Angeklagte auch nach Information des Landgerichts. Eine Erklärung für die Anwesenheit in der Nähe des Brandgeschehens war noch nicht zu vernehmen.

Ein wichtiger Zeuge versetzte am Donnerstag das Gericht zum vereinbarten Zeitpunkt. Er hätte vielleicht Licht in den Hintergrund für diese Brandstiftung bringen können. Der Zeuge war ehemals Mitarbeiter eines polnischen Geschäftspartners der geschädigten Pulsnitzer Baufirma – bis es zur Trennung kam. Danach verließ der Zeuge die polnische Firma und heuerte bei der Pulsnitzer Baufirma an. Jener Mitarbeiter war es auch, dessen Fahrzeug vor dem Brand nach seinen Aussagen demoliert wurde. Seinem neuen Chef soll er ans Herz gelegt haben, auf seine Halle aufzupassen. Ahnte er schon, was noch kommen könnte und aus welcher Richtung?

Es bleibt spannend. Für den Prozess sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Am Ende muss sich herausstellen, ob genug Indizien für eine Verurteilung des Angeklagten wegen Brandstiftung oder Beihilfe zur Brandstiftung sprechen.

