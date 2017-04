Ex-ZDF-Moderator liest im Stadthaus Peter Voß ist am Freitag Stargast bei der Eröffnung des sanierten Lichthofs. Mit Veranstaltungen wie dieser soll Löbaus Innenstadt belebt werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Peter Voß (76) ist in Lübeck geboren. Er moderierte das heute-journal, leitete den Presseclub und die Redaktionen von ARD und ZDF. © picture-alliance/ dpa/dpaweb Peter Voß (76) ist in Lübeck geboren. Er moderierte das heute-journal, leitete den Presseclub und die Redaktionen von ARD und ZDF.

Der lichtdurchflutete Innenhof des Löbauer Stadthauses ist bis jetzt wenig genutzt worden. Das soll sich in Zukunft ändern.

Säulen, Bögen, Verzierungen und Farbgestaltung erinnern ein bisschen an Italien oder Spanien. Doch das mediterrane Flair wird nicht am Mittelmeer, sondern direkt in Löbaus Innenstadt versprüht. Genauer gesagt: im Lichthof des sanierten Stadthauses am Altmarkt. Während das geschichtsträchtige Gebäude in den vergangenen Jahren Stück für Stück saniert worden ist, hat auch der schmucke Lichthof eine Frischekur erhalten. Das Potenzial des Stadthauses soll nun genutzt werden. Zum Wohle von Löbaus Innenstadt.

Einer, der sich dieses Ziel auf die Fahne geschrieben hat, ist Peter Hesse. Der Geschäftsführer der Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft (Kuweit) will den Lichthof vermarkten. „Die Räume sind so schick, sie müssen gezeigt werden“, sagt Hesse. Mit der Neueröffnung des Gebäudeteils am Freitag soll der Startschuss dafür fallen. Hesse hat für die Veranstaltung Prominenz aus dem Fernsehen eingeladen.

Ab 18.30 Uhr liest Peter Voß in der Löbauer Stadtbibliothek, die nur durch einen Durchgang vom Lichthof getrennt ist. Voß, der in den frühen 1980er Jahren das heute-journal moderiert hat und Korrespondent und Redaktionsleiter bei ARD und ZDF gewesen ist, wird dabei eine Auswahl von seinen Gedichten und Auszüge aus seinem neuen Buch „An den Ufern des Mainstreams: Von Menschen Mächten und Meinungen“ zum Besten geben. Die Veranstaltung ist für alle Besucher kostenfrei. Weitere Events sollen danach folgen. „Wenn die Möglichkeit da ist, wollen wir auch andere bekannte Gesichter nach Löbau holen“, sagt Hesse. Natürlich immer vorausgesetzt, deren Gage kann aufgebracht werden.

Für private Veranstaltungen oder Vereinsfeste steht der Gebäudeteil dagegen nicht zur Verfügung – aus Sicherheitsgründen. Weil das Untergeschoss des Stadthauses, in dem sich auch der Lichthof befindet und das Löbauer Rathaus nicht abgetrennt werden können, bestünde die Gefahr, dass Feiernde sich einfach frei im Rathaus bewegen, wie Stadtsprecherin Eva Mentele mitteilt. Hauptsächlich stünde der Lichthof für Veranstaltungen der Stadtbibliothek zur Verfügung, so Frau Mentele.

Die Bibo wird seit einigen Monaten von der Kuweit geführt. Die Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft strebt nun an, ihre Räumlichkeiten besser zu vermarkten und damit bekannter zu machen.

zur Startseite