Ex-Wohnheim in Görlitz steht vor Umbau Kommwohnen hatte das Haus am Hirschwinkel 2016 gekauft. Jetzt sollen Familien-Wohnungen entstehen. Sicher ist das aber noch nicht.

Symbolbild: Das ehemalige Studentenwohnheim am Hirschwinkel in Görlitz © Archiv/Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Der städtische Großvermieter Kommwohnen würde im derzeit leer stehenden früheren Studentenwohnheim am Hirschwinkel gern acht größere Wohnungen für Familien herrichten. Das erklärt Geschäftsführer Arne Myckert auf SZ-Nachfrage. Für diesen Zweck habe sein Unternehmen voriges Jahr einen Bauantrag gestellt.

Allerdings gebe es ein Problem. Da das Gebäude bisher als Wohnheim diente, wäre für Familienwohnungen eine baurechtliche Umwidmung nötig. „Wir hoffen, dass diese nicht mit zu hohen Auflagen verbunden ist“, sagt Myckert. Dann wäre das Ganze nämlich unwirtschaftlich und Kommwohnen würde von dieser Idee Abstand nehmen – und stattdessen kleinere Seniorenwohnungen schaffen. Damit hätte das Gebäude wieder Wohnheimcharakter, sodass nach Auffassung von Myckert keine Umwidmung nötig wäre und die hohen Kosten gespart werden könnten.

Er gehe davon aus, dass im ersten Halbjahr 2017 eine Entscheidung fallen wird. Anschließend sollen die Umbauarbeiten schnell beginnen: „Wir wollen das Gebäude ja nutzen und nicht leer stehen haben.“ Zudem plane Kommwohnen, noch Flächen von der Stadt dazuzukaufen, um das Grundstück zu vergrößern. Das eilt aber nicht: „Erst einmal brauchen wir eine Lösung für das Haus.“

Der Freistaat hatte es bis Sommer 2015 als Studentenwohnheim genutzt und anschließend verkauft. Myckert hatte mitgeboten, weil Kommwohnen in der Nikolaivorstadt in den vergangenen Jahren viele Häuser saniert hat: „Deshalb war uns daran gelegen, dass sich dieses Gebäude von der Nutzung her einfügt.“

zur Startseite