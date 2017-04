Ex-Wirtin gratuliert der Brasserie Ehrlich Beim sachsenweiten Wettbewerb Kochsternstunden hat das gastronomische Kleinod aus Wurgwitz abgeräumt.

Glückwunsch an Nadine Butter und Stephan Fröhlich von der Brasserie Ehrlich. Von insgesamt 35 getesteten Restaurants wurde das Lokal Zweiter und Nadine Butter wurde zudem als beste Servicekraft ausgezeichnet. © Narciss & Taurus

Bei dem sachsenweiten Wettbewerb Kochsternstunden hat die Brasserie Ehrlich aus Wurgwitz in der vergangenen Woche abgeräumt. Von insgesamt 35 getesteten Restaurants wurde das Lokal Zweiter und Nadine Butter wurde zudem als beste Servicekraft ausgezeichnet. Nun hat sich Margitta Barthel, die bis zum vergangenen Jahr in den Räumen das Bauernstübl betrieb, zu Wort gemeldet.

„Mit Nadine Butter und Stephan Fröhlich, die nach meinem Ruhestand das Bauernstübl als Brasserie Ehrlich weiter führen, habe ich fantastische Nachfolger gefunden“, schreibt sie in einer E-Mail an die Sächsische Zeitung. „Ein gastronomisches Kleinod in Freitals ländlicher Umgebung. Ich freue mich sehr, dass das, was ich einst aufbaute, heute in gehobener gastronomischer Qualität erfolgreich weitergeführt wird.“ (SZ/win)

